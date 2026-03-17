AD Judo Ferrolterra obtiene cinco oros en la V jornada de Liga Galicia Rías Altas

17 marzo, 2026 Dejar un comentario 61 Vistas

El pasado domingo 15 de Marzo se disputó en Touro la 5ª Jornada de la Liga Galicia Rías Altas. Hasta allí se desplazaron 40 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra, en las diferentes categorías desde Benjamín a Cadete

Amelia Tenreiro e Iria Martínez/ Fuente AD Judo Ferrolterra

En categoría Benjamín se consiguieron 8 medallas (2 oros, 3 platas y 3 bronces). Sofía Díaz y Nicol Carro fueron Campeonas; Carla Salvador, Victoria Díaz y Enzo Pérez consiguieron la Plata; y Bronces para Hugo Mosquera, Mateo Vila y Nayeli Botana.

En categoría Alevín se consiguieron 4 medallas (1 Oro, 2 Platas y 1 Bronce). José Luis García fue Campeón; Adrián Lage y Orianna Fidalgo alcanzaron la Plata; y Bronce para Xan Viñas.

Podium Nicol Carro y Carla Salvador / Fuente AD Judo Ferrolterra

Por su parte los Infantiles, consiguieron 7 medallas (2 Oros, 3 Platas y 2 Bronces). Alba Bollo y Xabier Allegue se alzaron Campeones. Plata para Xeila Herrera, Iosu y Julio Freire y los Bronces fueron para Iago Miño e Ion Freire.

En categoría Cadete, Amelia Tenreiro y Xoel Siso fueron Oro; Lucía Soto e Iria Martínez consiguieron la Plata, así como Marcelo Eibe alcanzó el Bronce.

Xoel Siso/ Fuente AD Judo Ferrolterra

Como entrenadores del club estuvieron Alberto López “Pitu”, Armando Castro, Alex Castro y, como parte de la organización, Alberto Castro.

Esta jornada fue la última jornada de la Liga Galicia Rías Altas y es la antesala del Campeonato Gallego Infantil y Cadete que se disputa en Marín el 28 de Marzo.

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