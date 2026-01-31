El Racing cae en Zamora y vuelve a las andadas (1-0)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo no estuvieron a la altura del partido en el Ruta de la Plata. Castigados por una primera parte totalmente para olvidar, los de Ferrolterra no pudieron igualar en la segunda mitad el tanto del local Abde, conseguido mediado el primer acto.

Un Racing superado y desdibujado en la primera parte

Salió el Racing completamente de verde y con la vuelta al 4-2-3-1, dejando Álvaro Giménez su lugar en el once a David Concha. Los de Ferrolterra estuvieron totalmente a merced del rival en los primeros 45 minutos. El Zamora avisaba ya a los 3 minutos de juego con un centro envenenado de Kike Márquez que salvaba Pujol, quien volvió a la defensa en lugar de Chema.

Poco después, Parera aparecía para despejar un peligroso cabezazo local, cogiendo el rechace Mario García, disparando muy cerca del poste derecho ferrolano. Siguieron los zamoranos asediando al Racing, pérdida de balón del equipo ferrolano y contraataque local que, por suerte, Sancho no finalizaba con acierto.

En el minuto 16 llegaba lo esperado, el 1-0 del Zamora obra de su reciente fichaje, Abde, tras finalizar una jugada colectiva. Castigo justo para un Racing que siguió sin dar señales de vida en toda la primera mitad.

La impotencia llegaba a los de Romo con las amarillas a Tejera y Migue Leal, que no podrán estar contra el Lugo el próximo sábado, así como también a David Concha. Por suerte, el colegiado anulaba con suspense un nuevo gol local de Carbonell por falta previa a Pujol. Lo único positivo de unos 45 minutos que fueron quizás de lo peor de la temporada del Racing hasta el momento.

Mejoría insuficiente del Racing en la segunda mitad

Salió el Racing herido y los jugadores sacaron un poquito de orgullo en duda (ese que muchas veces se pone en duda, con razón…) y los de Romo tuvieron mayor presencia ofensiva en el inicio de la segunda parte. Entró Dacosta por David Concha para poner un centro que Álvaro Juan, libre de marca, remataba al poste izquierdo de la portería local; recogiendo el rechace, Escoba para lanzar un disparo que sacaba Merchán en la línea de gol. Entraron Álvaro Giménez y el debutante Fabio González al campo.

Los locales no se dejaron dominar demasiado, teniendo Losada una buena ocasión en la que Álvaro Ramón salvó a los verdes. Acto seguido, lanzaba era Athuman el que con un cabezazo obligaba a lucirse a Parera. Respondió el Racing con un gran disparo a bote pronto del canario, Fabio, que se estrellaba en el larguero zamorano. En el tramo final buscó el empate el Racing con más corazón que cabeza. Aunque precisamente, con la cabeza tuvo Pascu la última ocasión de los de Ferrolterra, pero su cabezazo lo detenía el portero local, confirmándose la derrota del Racing, la quinta en los últimos seis partidos.

Decepción y enfado de la afición, que exige cambios en la plantilla

Un nutrido centenar de racinguistas, entre los que se encontraban integrantes de la Peña Castiza, animó al Racing en Zamora. Unos aficionados que salieron decepcionados y enfadados por la desastrosa primera mitad del equipo. Es preocupante que, tras una pequeña alegría ante el Arenteiro la pasada semana, el equipo haya vuelto a dar la de cal, con una imagen pésima durante los primeros 45 minutos.

Ya se ha cambiado de entrenador (quién sabe si igual no tenía tanta culpa), pero solamente se ha dado una baja en la plantilla, la de Gelardo. Quizás antes del lunes a las 23:59, que es cuando acaba el mercado de fichajes, tendría que haber numerosas novedades. Porque para que alguien pueda entrar, primero hay que dejar salir. Y hay varios jugadores optando a ello.

Lo que es seguro es que este equipo necesita refuerzos, principalmente en ataque. Y que a 30 de enero solamente ha llegado un jugador que viene de seis meses sin jugar….. No se puede pretender ganar la guerra con tirachinas. Con todo, el director deportivo está a tiempo de conseguir algún refuerzo, el nuevo entrenador de mejorar la imagen de un equipo y una plantilla que deja mucho que desear.

Y los jugadores, principales señalados a estas alturas, de dar por fin un paso adelante y de ganar al CD Lugo el próximo sábado a las 16:15 en A Malata. De no ser así, las alarmas se volverían a encender y los puestos de Play Off (ya no digamos la segunda posición) se empezarían a tambalear.

Por lo tanto, lo que toca esta semana en «Casa Racing» es hablar menos y trabajar mucho más (aunque sea pidiendo de prestado sus campos a los equipos de la comarca …) Porque de humo y buenas palabras, estamos servidos …