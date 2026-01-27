El obispo de Mondoñedo-Ferrol celebra la regularización extraordinaria de migrantes como un «acto de justicia social»

El presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha calificado este martes como una «noticia llena de esperanza» el inicio del proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el obispo de Mondoñedo-Ferrol ha definido la medida no solo como un avance legislativo, sino como un «acto de justicia social«.

El prelado ha subrayado que este hito es el resultado de un intenso trabajo de interlocución con los diversos actores políticos, impulsado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Iglesia ha apoyado activamente a través de organizaciones como Cáritas, Confer y Redes.

«Aquí se demuestra el poder de la unión y de la constancia en el bien común», ha señalado García Cadiñanos, destacando que el consenso ha logrado situarse «por encima de intereses políticos».

Para la Conferencia Episcopal, esta regularización supone un reconocimiento explícito a la labor de miles de personas que ya forman parte del tejido productivo del país.

Según el obispo, muchos migrantes han estado contribuyendo al desarrollo de España «a costa de su situación irregular», enfrentando escenarios de «vulnerabilidad y exclusión social».

«Con esta medida, desde hoy podrán tener cauces para una mayor integración en nuestra sociedad y podrán contribuir con todas las fuerzas al bien de la sociedad de acogida», ha afirmado el presidente de la Subcomisión.

LLAMAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN

Pese al optimismo por el anuncio, García Cadiñanos ha enviado un mensaje directo a las instituciones para asegurar que la medida se traduzca en una realidad efectiva.

En este sentido, ha instado a las administraciones públicas a habilitar los «cauces adecuados y suficientes» para que el proceso no se bloquee burocráticamente y pueda finalizarse «de la mejor manera posible».

El obispo concluyó su mensaje recordando la labor de acompañamiento que realiza la Iglesia, asegurando que esta noticia permitirá que muchas de las personas a las que asisten «estén más tranquilas». «Por eso nos alegramos con ellas», sentenció.