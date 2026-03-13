Sábado de confirmación para el Racing en Ourense

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo visitan al Ourense CF este sábado en el Estadio de O Couto a partir de las 16:15 (TVG2) en un nuevo derbi gallego de una Primera RFEF que disputa ya su jornada número 28. El colegiado vasco, Ekaitz García, será el encargado de dirigir un encuentro en el que los verdes buscarán su segunda victoria consecutiva.

Antón Escobar, baja importante para este encuentro

El delantero de Nigrán no podrá estar en O Couto al tener que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. En el último encuentro, «A Quenlla» realizó una gran labor, con asistencia de gol y un muy buen entendimiento con Álvaro Giménez en la delantera del equipo.

A pesar de que los verdes cuentan con otros delanteros en nómina, como Ekain Azkune y Martim Tavares, todo apunta a que será Raúl Dacosta, que jugará en su tierra, quien acompañe tanto a Jairo Noriega como a Álvaro Giménez en la zona ofensiva del equipo. En el resto de la alineación no se esperan grandes cambios, destacando el esfuerzo del central Markel Artetxe para estar a disposición del técnico en este encuentro tras haber sido padre esta misma semana, por lo que tuvo que viajar al País Vasco al inicio de la misma.

El rival

El Ourense CF está situado en la 15.ª posición con 31 puntos, con 2 de margen sobre los puestos de descenso. De la mano de su técnico Dani Llácer, los ourensanos vienen realizando una temporada aceptable, destacando en el primer tramo de la misma su notable participación en la Copa del Rey, donde se enfrentaron a equipos de Primera División.

Los de O Couto han acumulado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos, destacando por ser un equipo al que no es fácil hacerle goles. En el aspecto individual, destacan su lateral izquierdo, Hugo Sanz, así como el centrocampista Jerín Ramos y el delantero incorporado en el mercado de invierno desde el Arenteiro, Martín Ochoa, canterano del RC Deportivo.

El Racing estará muy bien acompañado en Ourense

Como es habitual en los derbis gallegos de la categoría, la afición racinguista estará presente en la grada visitante. En este caso serán más de 600 seguidores del Racing los que estarán situados en la grada de Preferencia del Estadio de O Couto. Peñas como Morandeira, D’ Tapas o El Camarote han organizado autobuses para la afición verde, que celebrará una previa a partir de las 12:00 en la Praza do Ferro de la ciudad ourensana. Los aficionados quieren estar con el equipo en un momento donde los de Romo buscan consolidarse en la zona de play-off de ascenso y comenzar el asalto al tercer puesto, el cual está solamente a 2 puntos de distancia actualmente.