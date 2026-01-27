Tres hombres condenados a un total de 19 años de prisión años por tráfico de drogas en la zona de Ferrol

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha dado a conocer la condena, a un total de 19 años de prisión y una multa tal de 630.000 euros, del juicio celebrado en el pasado mes de diciembre contra tres hombres por delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, en la zona de Ferrol.

Una investigación policial clave

La operación que ha llevado a los acusados al banquillo fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Ferrol-Narón en colaboración con la Brigada Central de Estupefacientes y GRECO Galicia. La investigación se inició en octubre de 2024 con el objetivo de identificar y arrestar a los proveedores de sustancias estupefacientes que operaban en la comarca.

La sentencia impone seis años de prisión y una multa de 200.000 euros para uno de los acusados; el otro encausado fue condenado a seis años de prisión y una multa de 300.000 euros; y al otro varón una pena de siete años y una multa de 130.000 euros.

Además, la sala decreta el comiso definitivo de la totalidad del dinero, teléfonos, armas y demás objetos intervenidos durante la operación policial.

La sentencia no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los hechos denunciados

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Ferrol-Narón puso en marcha una investigación destinada a localizar a proveedores de droga que operaban en la comarca.

El primer gran golpe contra este grupo tuvo lugar el 16 de diciembre de 2024, cuando los agentes detuvieron a uno de los procesados a su regreso de Madrid. Según el escrito de la Fiscalía, transportaba más de dos kilogramos de cocaína. Lo localizaron en el aparcamiento de un centro comercial, cuando otro hombre le entregaba las llaves de un coche. En ese momento entraron en acción los policías que realizaron un registro en el vehículo, «donde se localizan tres paquetes de un kilogramo cada uno, de una sustancia, que tras las pertinentes pruebas, resultó ser cocaína, por lo que se procedió a la detención de ambos varones»,

Tras el arresto, la Policía llevó a cabo registros en su vivienda de Mandía y en varios trasteros de Ferrol, donde se localizaron más de 10 kilos de resina de cannabis, dosis de cocaína, MDMA y heroína y dinero en efectivo

Según la Fiscalía, la venta de estas sustancias habría generado beneficios superiores a 279.000 euros en el mercado ilegal.

La investigación también apunta a otro de los acusados, residente en Ferrol, que en febrero de 2025 habría viajado a Madrid con el objetivo de facilitar la compra de cocaína para un tercero, recibiendo presuntamente 2.500 euros por ello.

Este último fue detenido en Albacete, donde los agentes localizaron la droga oculta en el hueco de la rueda de repuesto del coche. En los registros posteriores en su domicilio, también se incautaron cantidades adicionales de droga y dinero.

Para los tres procesados, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para dos de ellos, siete años y medio para el tercero, tres años más para uno de los acusados por tenencia ilícita de armas y multas conjuntas de 1.400.000 euros