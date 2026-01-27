Ferrol recordó este martes a las víctimas del Holocausto

Compartir Facebook

«El acto celebrado en la mañana de este día 27 de enero recuerda la importancia de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que puede conducir a actos violentos contra las personas”. “Este acto sirve como recordatorio profundo del que puede suceder cuando la humanidad pierde la empatía y el respeto cara los demás” manifestó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

Rey Varela, acompañado del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, de la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol de la Universidad de A Coruña, Ana Ares Pernas; distintos representantes de asociaciones y entidades ferrolanas, entre ellas de la AC Memoria Histórica, y una representación de la corporación municipal, participó en la mañana de este martes, día 27 de enero, en el acto con motivo del Día Internacional en memoria de las vçictimas del Holocausto, organizados por el Ayuntamiento de Ferrol y en el que también participaron alumnos y alumnas del IES Canido y el coordinador del grado de Relaciones Internacionales del Campus de Ferrol de la Universidade da Coruña, Jorge Antonio Quindimil López, que ejerció como conferenciante.

Cada 27 de enero, la UNESCO recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, que tuvo lugar en 1945. En esta fecha, las tropas soviéticas rescataron a más de 7.000 prisioneros, revelando al mundo a magnitud de los crímenes cometidos.

Presentó la conmemoración la jefa de protocolo del concello de Ferrol, Leonor Bermejo, quien anunció la primera actuación a cargo de tres miembros de la Banda Ferrolana que pusieron música a este acto.

Mariña Fernández Cao (clarinete); Alejandro Vázquez Lamela (trompeta) y Ana Suárez Franco (saxo) interpretaron la pieza musical » Trío, Opus 83. Allegreto“ James Hook».

El concejal de Cultura, José Ponte Far inició el turno de intervenciones con unas cortas palabras en las que destacó la importancia de la conmemoraciòn en memoria de las víctimas, destacando la importancia de recordar a todas las víctimas de esta tragedia. Asimismo agradeció a Jorge Antonio Quindimil López su implicación en este acto mediante una conferencia sobre esta conmemoración.

El conferenciante de este año, Jorge Antonio Quindimil López, se dirigió a los chicos y jóvenes presentes, “los principales destinatarios de este acto” y realizó un viaje en el tiempo con el que explicó, de una manera amena y didáctico, “como el Holocausto contribuyó al desarrollo de la justicia internacional”.

Asimismo, recordó a la primera mujer en la historia de la humanidad en crear un tratado general sobre derecho internacional, la ferrolana Concepción Arenal, con el que imprimió humanidad en este ámbito.

Despuès de estas palabras una representación de los alumnos del IES Canido, Adriana Castiñeira de Csstro, Max Haasnoot García, Hugo Pita Pantín, Aroa Rodríguez Pita, Adriana Anc Pico, Marina Blanco López y Óscar Loreno Sedes, dieron lectura a un escrito sobre el simbolismo del encendido de cada una de las seis velas, que se haría posteriormente.

Los seis alumnos y alumnas del IES Canido encendieron candelas en recuerdo de todas estas víctimas, mientras sonaba una música de fondo, «El cisne» de Camille Saint -Saëns.

Tras este acto simbólico, se guardó un minuto de silencio y se proyectó un fragmento de la película «Último tren a Auschwitz».

Y tras un minuto de silencio, el alcalde se dirigió a los asistentes agradeciendo su presencia destacando que este tipo de actos van sobre todo dirigidos a la juventud, ante la necesidad de que hechos como los del holocausto se conozcan y para que no puedan ni deban volver a repetirse.

El alcalde ha subrayado el compromiso de la ciudad de Ferrol en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de intolerancia que pueda derivar en violencia.

Se puso punto final con una nueva interpretaciòn del trío de miembros de la Banda Ferrolana, el «Trío, Opus.83. Rondó Allegreto» de James Hook.