Ferrol en Común llevará al pleno del Concello la gestión sobre los ataques del lobo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los ataques del lobo en la zona rural y urbana de la ciudad es un motivo de preocupación, como también la problemática para las medidas a adoptar, debido a la protección de la especie, un problema que será debatido en el pleno ordinario de este jueves en el Concello de Ferrol, en una moción presentada por Ferrol en Común, contando con la participación del colectivo de ganaderos, representado por Alejandro Suárez y de la presidente de la AVV Viladóniga Vilasanche, Anabel Vello.

El debate sobre el lobo “non é un tema económico, non estamos para reclamar cartos polos estragos que está a causar”, afirmaba el portavoz municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, sino para atajar un problema “que xa é de índole social”, en un problema que excede mucho el núcleo urbano y rural de Ferrol, sino que también afecta a todo Ferrolterra, Eume y Ortegal, como también a todo el país “pola inacción e non querer escoitar por parte dos concellos, da Xunta de Galicia e do Ministerio.”

Los ganaderos “son as persoas que coidan do mundo rural e que teña continuidade no futuro”, más allá de las labores que realizan las empresas de desbroces. Este esfuerzo “hai que salientalo” y ahora “o ven amenzado” por los ataques que realiza un grupo de lobos.

Jorge Suárez quería dejar claro que no pedía “a exterminación do lobo, somos proteccionistas e o lobo inclúe o noso”, pero si tiene que haber una convivencia. Antes las peticiones de los ganaderos y de Ferrol en Común, la Xunta de Galicia “bota balóns fóra e esperar unha resolución xudicial futura, que non sabemos cando terá lugar, sen mirar outras medidas” promovidas por entidades como Sindicato Labrego Galego o WWF “e que están avaladas en outros territorios e outros países que tamén teñen prohíbida a caza do lobo, como especie protexida.”

Debido a esto, Ferrol en Común llevará este problema al pleno ordinario del Concello de Ferrol de este jueves “para tomar medias conxuntas entre a administración e os afectados e poidan ser escoitados nunha reunión” y lo que solicitan “creemos que é de bastante sentido común, porque os veciños do rural son iguais que os da zona urbana e a alarma social ten que ter solución.”

Alejandro Suárez: “Non desexamos que ninguén teña situacións duras na súa explotación”

En representación de los ganaderos hablaba Alejandro Suárez, queriendo dejar claro que esto no solo afecta a su colectivo “senon tamén a xente de a pé” al producirse recientemente el ataque de un lobo a un perro en la playa de Esmelle, deseando que en este próximo verano “con xente nas praias e acampadas non haxa ataques as persoas”, como también cuando un animal escapa por miedo “pode acabar na estrada provocando un accidente cun vehículo, provocando danos persoais.”

Lo que solicitan es que las mascotas y familias “poidan estar seguras”. En concreto en la zona de Ferrol “nunca houbo lobo e teño 47 anos”, solicitando medidas a los agentes de Medio Ambiente y a la Xunta de Galicia, porque estos lobos “non sabe defenderse neste hábitat, xa que non mata e logo come, senon que come os animáis vivos e logo hai que sacrificalos no veterinario” y era algo “que non desexaba ver a ningúen na súa explotación, co animal coas tripas por fóra e agonizando, unha imaxe moi dura.”

El último ataque que hubo en San Xurxo “foi a gota que colmou o vaso”, lo que ha producido la unión no solo de los ganaderos de la zona, sino también de vecinos que tienen una mascota “estamos todos para facer forza e chegaremos anta onde haia que chegar.”