Un doctorado industrial del CITENI, en Ferrol, mejora el diseño de plataformas flotantes para energías renovables marinas

El diseño y análisis de estructuras flotantes capaces de resistir las fuerzas del oleaje y mantenerse estables en alta mar constituye uno de los principales retos de las energías renovables en mar abierto o offshore. En este contexto, Tanausú Almeida, investigador del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) en el Campus Industrial de Ferrol e integrante del Grupo Integrado de Ingeniería (GII), realiza una tesis de doctorado titulada “Simulaciones numéricas de plataformas y componentes de fondeo para sistemas de generación de energía marina”. La investigación se presenta como un doctorado industrial, realizado en colaboración con la empresa CoreMarine, lo que le confiere un marcado carácter aplicado y una orientación directa a la resolución de problemas reales de la industria offshore. Forma parte también del Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Naval e Industrial de la UDC y cuenta con mención internacional.

Simular el mar para investigar mejor

El trabajo parte de una pregunta central: ¿cómo se comportan estas estructuras ante las ondas, el viento y los amarres? Para responderla, la tesis combina simulaciones de fluidos de alta fidelidad (CFD) con modelos de MoorDyn v2, un software que calcula el movimiento de las líneas de fondeo que mantienen la plataforma en su posición. Además, incluye clump weights, pesos auxiliares que ayudan a estabilizar los amarres y mejorar la precisión de la simulación.

La metodología también incorpora técnicas avanzadas para capturar con precisión la superficie del mar, mallas dinámicas capaces de ser adaptadas a grandes movimientos y el algoritmo FloatStepper, diseñado para que las simulaciones sean estables incluso en condiciones extremas. Estos avances permiten “probar” las plataformas en el ordenador antes de construirse físicamente, observando como reaccionan ante diferentes condiciones de mar y como interactúan con sus amarres.

Además, la tesis analiza sistemas con varios cuerpos flotantes conectados entre sí, para estudiar como la interacción entre plataformas afecta la estabilidad y seguridad global. Los resultados se validaron con datos experimentales y confirmaron que las simulaciones reproducen fenómenos reales como la interacción onda-estructura y la dinámica de los amarres.

Doctorado industrial y transferencia al sector

El carácter industrial del proyecto permite aplicar estas herramientas a problemas reales de diseño offshore. La colaboración con CoreMarine refuerza la transferencia al sector, facilitando la optimización de plataformas flotantes y sistemas de anclaje o fondeo para generar energía marina de manera más segura y eficiente. El trabajo fue dirigido por los investigadores del CITENI Vicente Díaz y Anne Gosset.

El tribunal estuvo presidido por Moustafa Abdel-Maksoud, profesor de la Hamburg University of Technology; Lilla Koloszar, investigadora del Von Karman Institute fuere Fluid Dynamics (Bélgica), quien ejerció como vocal y el profesor de la UDC Pablo Fariñas, quien fue el secretario.

La defensa tuvo lugar el lunes 20 de enero de 2026, en la Sala de Defensas del Edificio de Batallones, en el campus de Esteiro, en Ferrol.

Con esta tesis, el CITENI consolida su papel en la investigación aplicada en ingeniería naval y energías renovables marinas. El trabajo muestra como la simulación numérica avanzada permite explorar y anticipar el comportamiento de estructuras complejas en alta mar, abriendo el camino a plataformas flotantes más seguras, eficientes y sostenibles, y ofreciendo soluciones aplicables a la industria offshore.