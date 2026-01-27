Más de 300 firmas, el BNG y el AMPA del IES Sofía Casanova solicitan el arreglo integral del parque Pablo Iglesias

Compartir Facebook

El mal estado desde hace muchos años de los accesos al parque Pablo Iglesias, en Esteiro, es motivo de preocupación en el barrio y en el AMPA del IES Sofía Casanova, solicitando este martes en el registro municipal arreglos urgentes, acompañados del portavoz municipal del BNG, Iván Rivas y la concejala María do Mar López.

Los vecinos de esta zona “ven como a zona está cada vez máis deteriorada”, afirmaba Iván Rivas, sobre todo en los accesos al IES Sofía Casanova y el CIFP Ferrolterra, como a las viviendas. Una muestra de este descontento son las más de 300 firmas recogidas por parte del AMPA del IES Sofía Casanova y de vecinos solicitando estas mejoras y que da forma a la moción que los nacionalistas presentarán en el pleno ordinario de este jueves, después de las “reiteradas chamadas de atención” que la formación ha realizado al gobierno local en las comisiones.

Los accesos al parque Pablo Iglesias “están prácticamente impracticables”, también hay problemas de seguridad vial “pola falta de pintado nos pasos de peóns” y los accesos a los centros educativos “moitas veces é inviable”, solicitando el portavoz naacionalista al gobierno “que resolva os problemas e as grandes carencias.”

Desde el AMPA del IES Sofía Casanova, su presidenta Alicia Munín reclamaba “seguridade para os nosos fillos e fillas”. En la actualidad todo el alumnado entra a las clases “de noite, entre as 8:20 e 8:30 da mañá e a zona non está moi iluminada e os tres pasos de peóns da zona non se ven”, además de que el acceso “ten charcos inmensos, está enlamado e entran á clase cos pes mollados, embarrados e sen ter claro que cando cruzan non vaian a ser atropellados.”

Felipe Vázquez, en representación de los vecinos de la zona solicitaba el arreglo integral del parque Pablo Iglesias “ao estar moi concurrido a todas as horas do día, tanto polos veciños como xente que ven a disfrutar dela”, como también por la propia entrada a los centros educativos “hai barro, os accesos son malos e non está sinalizado” y debido a estos problemas “pérdese a comunicación entre os veciños de Esteiro e do Inferniño.”