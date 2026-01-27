La red ferroviaria gallega registra una avería leve en el eje atlántico y un desprendimiento en Quiroga (Lugo)

La red ferroviaria gallega ha registrado una avería leve en la infraestructura en el eje atlántico y un desprendimiento también «leve«, según Adif, en una trinchera a la altura de Quiroga (Lugo) a causa del mal tiempo.

El desprendimiento en Quiroga afectó a un tren Alvia que procedía de Barcelona, lo que le obligó a estar tiempo parado. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha señalado que es un «incidente que afortunadamente ya fue superado» y sin «ninguna persona herida». Además, Blanco ha atribuido los hechos a una situación meteorológica «excepcional» en cuanto a precipitaciones y por la concatenación de «varias borrascas».

La avería leve en el eje atlántico afectó a la infraestructura a primera hora de este martes, en concreto en los trayectos entre Catoira y A Escravitude.

Adif destaca que la avería, que se registró minutos antes de las 7,00 horas, por ocupaciones de circuito de vía, con trenes de larga y media distancia afectados con retrasos medios estimados de 24 minutos, fue «reparada de inmediato». Así, fuentes de esta empresa pública y de Renfe consultadas señalan que se solucionó a las 09,24 horas y que «desde esa hora se normalizó la circulación».

PLANES ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas adversas mantienen suspendidos este martes los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar, así como el ancho métrico entre Ferrol y Cudillero.

Ante estas afectaciones, la operadora ferroviaria Renfe ha establecido planes alternativos de transporte por carretera.