As bolsas para cursar un máster no Campus Industrial de Ferrol atraen a alumnado de Colombia, Cuba, Ecuador e de Guinea Ecuatorial

Liany Mederos Pérez ( Santa Clara, Cuba – 1998), Thalía Castillo Naranjo (La Habana, Cuba – 2000), Amanda Martí Coll (La Habana, Cuba – 1998), Ernesto David González Nasco (Artemisa, Cuba – 1997), Edrian Christian Mogrovejo Moran (Los Ríos, Ecuador – 1999), Laura Camila Velasco Ortega (Bogotá, Colombia – 2000), e Alvin de Armas Llanes (La Habana, Cuba – 1998) están a cursar cadanseu máster na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e na Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) grazas á convocatoria de bolsas de máster para alumnado estranxeiro do Campus Industrial de Ferrol, pertencente á Universidade da Coruña (UDC).
Neste curso 2025/26 concedéronse un total de 9 bolsas, 7 delas na modalidade presencial e 2 para cursar os estudos de máster en liña. As bolsas da modalidade presencial están destinadas a financiar os custes da matrícula, da viaxe e da estadía (manutención e aloxamento – 600 euros/mes por un período de 9 meses de setembro de 2025 a maio de 2026). No caso de cursar o máster en liña, a bolsa só cobre os gastos derivados da matrícula (60 créditos ECTS).
Nesta última situación están Nadiusca Marta Achama Nzo Eyang e Solange Belén Ayingono Sima Nguema, ambas as dúas de Guinea Ecuatorial.
A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) acolle a Liany e a Edrian Christian quen estudan o máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, a Amanda e a Ernesto David, estudantes do máster en Informática Industrial e Robótica, a Laura Camila, alumna do máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, e, por último, a Alvin, Nadiusca Marta e Solange Belén, quen cursan o máster en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade.
Pola súa banda, a Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI), acolle a Thalía, alumna do máster en Enxeñaría de Deseño Industrial.
Un total de 38 estudantes estranxeiros beneficiados desde o curso 2021/22
Incentivar a súa internacionalización. Este é o principal obxectivo da convocatoria de bolsas de máster para alumnado estranxeiro do Campus Industrial de Ferrol. Desde a súa posta en marcha, no curso 2021/22, a
iniciativa ten beneficiado a 38 estudantes (32 na modalidade presencial e 6 na modalidade en liña) procedentes de Arxentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Perú e Vietnam.
Tal e como recollen as bases da convocatoria, poderá optar a unha destas bolsas o alumando estranxeiro interesado en cursar o máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, de Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade (presencial / en liña), en Informática Industrial e Robótica, en Fabricación Aditiva, en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable (presencial / en liña), en Enxeñaría Industrial, en Enxeñaría Naval e Oceánica e, por último, en Enxeñaría de Deseño Industrial.
Todos estes títulos da Universidade da Coruña (UDC) impártense na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e máis na Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI).