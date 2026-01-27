Navantia presenta en Suecia su experiencia en diseño, construcción y apoyo al ciclo de vida de fragatas

Compartir Facebook

Navantia ha presentado en Estocolmo su experiencia y capacidades para el diseño, construcción y apoyo al ciclo de vida de buques de combate de superficie complejos.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, al frente de una delegación de la compañía, se desplazó a Estocolmo con motivo de la visita de la fragata F-102 Almirante Juan de Borbón de la Armada, que ejerce actualmente como buque insignia del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN 1 (SNMG-1), una de las fuerzas marítimas permanentes de la Alianza, que opera principalmente en aguas del norte de Europa.

Durante la visita a Estocolmo, la F‑102 recibió a más de un centenar de visitantes, entre ellos el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson; el ministro de Defensa Civil Carl-Oskar Bohlin; el Almirante Johan Norlen, Jefe de la Marina Sueca; el Almirante Fredrik Linden, director de la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV); y representantes de la industria de defensa y de medios de comunicación. El ministro fue recibido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Española, Antonio Piñeiro y el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta.

En este contexto, Navantia presentó también su enfoque para las futuras fragatas ligeras de la clase Luleå para el Ministerio de Defensa de Suecia. Navantia propone la construcción de cuatro fragatas ligeras, las dos primeras a entregar en 2030 y las otras dos en 2031, totalmente adaptadas a los requisitos suecos e interoperables en un contexto OTAN, con un apoyo al ciclo de vida que garantiza su disponibilidad.

Durante la visita, la delegación de Navantia, encabezada por su presidente, Ricardo Domínguez, ha mantenido reuniones con empresas industriales y tecnológicas suecas, con el fin de reforzar la colaboración.

“Navantia está en posición de ser un socio fiable para Suecia, proporcionando una capacidad naval rápidamente operativa, totalmente en línea con los requisitos suecos, junto con un apoyo al ciclo de vida mejorado con tecnologías digitales de última generación y una estrecha participación de la industria sueca”, ha señalado Ricardo Domínguez.