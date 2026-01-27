El choque de la AP-9, con dos diputados del PP heridos y otros afectados por el atasco, altera el orden del día

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El debate de la ley del clima de Galicia se pospone al verse también afectados por las retenciones tres parlamentarios del BNG y dos del PSdeG.

El accidente múltiple registrado a primera hora de este martes en la autopista AP-9, a su paso por la localidad coruñesa de Oroso, ha alterado el orden del día de la sesión plenaria en el Pazo do Hórreo, ya que dos diputados del PPdeG — Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez— han resultado heridos en la colisión y varios parlamentarios del BNG y del PSdeG se han visto afectados por el atasco ocasionado.

Al inicio del pleno, que se ha retrasado unos 10 minutos por este incidente, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha confirmado que entre los heridos en el siniestro se encuentran los dos diputados populares, a los que ha deseado una pronta recuperación.

Además, Santalices ha explicado que como consecuencia de la colisión, en la que ha habido entre 12 y 14 vehículos implicados y ha obligado a cortar la AP-9 en el punto kilométrico 53 en dirección Santiago y a habilitar desvíos alternativos, se han registrado retenciones que afectan a otros diputados de la Cámara.

Fuentes consultadas han detallado que entre los parlamentarios que no han podido llegar al pleno a la hora prevista se encuentran los nacionalistas Iria Taibo, Xosé Manuel Golpe y Ramón Fernández, que se desplazaban hasta la capital gallega desde Ferrol y A Coruña. Mientras, del Grupo Parlamentario Socialista se han visto afectadas por el atasco las diputadas Lara Méndez y Silvia Longueira.

LA LEY DEL CLIMA, POSPUESTA

Por este motivo, los portavoces de los grupos parlamentarios han acordado alterar el orden del día del pleno. Así, la sesión se ha iniciado, tal y como estaba previsto, con la toma de posesión de la diputada del PPdeG Nazaret Cendán y la elección de Julio García Comesaña como secretario de la Mesa.

A continuación, se debería haber producido el debate de la toma en consideración del proyecto de ley del clima de Galicia que, según ha trasladado Santalices, se pospone. De este modo, se ha pasado al punto 3 del orden del día, la comparecencia, a petición propia, del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y al concluir se debatirán las mociones.