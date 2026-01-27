Autorizada la licitación del contrato para 49 viviendas de promoción pública en Ferrol

O Berton, Ferrol

En materia de vivienda, el Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la licitación del contrato para la construcción de 49 viviendas de promoción pública en Ferrol.

Se trata de la octava promoción de viviendas públicas que el Gobierno gallego pone en marcha en la ciudad. Los nuevos hogares se construirán en la parcela 13 del polígono del Bertón, urbanizada por la Xunta.

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) invertirá 8.121.870 en el contrato, que será licitado en las próximas semanas.

