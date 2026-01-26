Los campamentos infantiles Ferrol I+D tendrán continuidad hasta 2027

José Manuel Rey Varela y Elvira Miramontes visitando el campamento Ferrol I+D de verano | Concello de Ferrol

Los niños y niñas entre tres y doce años empadronados en el Concello de Ferrol podrán seguir disfrutando, como mínimo, hasta la Semana Santa de 2027 de los campamentos infantiles Ferrol I+D, tras la aprobación del nuevo contrato este lunes por parte de la junta de gobierno local.

De esta manera, se duplica la cantidad del contrato respecto a 2025, con un total de 171.800,29 euros, para los campamentos de verano y navidad de 2026 y el campamento de Semana Santa de 2027, con posibilidad de prórroga por un año más. El campamento de la Semana Santa de este 2026 está incluido en el contrato anterior.

La concejala de Mujer, Elvira Miramontes, reconocía que estos campamentos son “unha ferramenta fundamental para apoiar ás familias durante os periodos de vacacións escolares”, garantizando alternativas educativas y de entretenimiento para los niños y niñas, promoviendo valores de convivencia e igualdad, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo. Además, otro de los objetivos es “posibilitar as relacións interpersoais entre nenos e nenas de diferentes ámbitos compensando desigualdades.”

