El Concello de Ferrol reforzará su personal con la contratación de seis mujeres víctimas de violencia de género

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol quiere apoyar a seis mujeres víctimas de violencia de género incorporándolas a su personal municipal, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la tramitación de la solicitud de una subvención de la consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia.

Esta iniciativa, según reconocía la concejala de Mujer, Elvira Miramontes, tiene el objetivo de “promover a autonomía persoal e económica das mulleres, favorecendo a súa plena integración na vida laboral e social”, siendo estas contrataciones un factor clave para “a recuperación persoal, a saída da situación de violencia e a construcción dun proxecto de vida autónomo.”

Al contar Ferrol con más de 50.000 habitantes, la subvención permitirá contratar a seis mujeres víctimas de violencia de género por un periodo de doce meses a jornada completa. Dos de estas contrataciones serán en la categoría C2 y las otras cuatro en la categoría de subalterno (agrupaciones profesionales).