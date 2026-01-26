El Concello de Ferrol reforzará su personal con la contratación de seis mujeres víctimas de violencia de género

26 enero, 2026 Dejar un comentario 141 Vistas

Ferrol quiere apoyar a seis mujeres víctimas de violencia de género incorporándolas a su personal municipal, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la tramitación de la solicitud de una subvención de la consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia.

Esta iniciativa, según reconocía la concejala de Mujer, Elvira Miramontes, tiene el objetivo de “promover a autonomía persoal e económica das mulleres, favorecendo a súa plena integración na vida laboral e social”, siendo estas contrataciones un factor clave para “a recuperación persoal, a saída da situación de violencia e a construcción dun proxecto de vida autónomo.”

Al contar Ferrol con más de 50.000 habitantes, la subvención permitirá contratar a seis mujeres víctimas de violencia de género por un periodo de doce meses a jornada completa. Dos de estas contrataciones serán en la categoría C2 y las otras cuatro en la categoría de subalterno (agrupaciones profesionales).

Lea también

Manifestación en Ferrol en apoyo al activista propalestino acusado de un delito de discriminación

  Varios centenares de personas han participado este domingo en una protesta que ha recorrido …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *