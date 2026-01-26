Colectivos de Canido y los grupos de la oposición solicitan al Concello el mantenimiento del Memorial a las víctimas del franquismo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En febrero de 2024 se inauguraba en el espacio que ocupaba el antiguo cementerio de Canido el monumento en Memoria de las víctimas del franquismo, realizada por el escultor Manuel Patinha y que recoge el nombre de las 904 personas asesinadas en Ferrol, Eume y Ortegal desde 1936 a 1975.

Desde ese momento el monumento ha carecido de mantenimiento por parte del Concello de Ferrol, tal y como afirmaba este lunes Roberto Taboada, en representación de los colectivos del barrio que solicitan que este espacio cuente con ello, como son la Asociación Muíño do Vento, la AVV de Canido, el SRyD Canido y la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga.

En la actualidad este Memorial tan solo tiene en funcionamiento uno de los dos focos instalados y el muro de la parte trasera del monumento está tomado por la vegetación y las zarzas.

El pasado mes de diciembre estos colectivos presentaron un escrito por registro al Concello de Ferrol para solicitar su mantenimiento, del cual no han recibido respuesta por parte del gobierno, por lo que, en este mes de enero, los grupos municipales de PSOE, BNG y Ferrol en Común lo llevarán al pleno municipal en forma de moción conjunta donde les darán voz a las asociaciones.

Entre sus peticiones, además del mantenimiento, está la de dar visibilidad a este monumento, con iniciativas como paneles informativos, visitas escolares o divulgación “xa que no barrio non queremos que isto quede no olvido”, afirmaba Roberto Taboada.

En esta línea, las asociaciones recordaban que el pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros declaraba a Ferrol como lugar de Memoria Democrática, solicitando también otros lugares que necesitan actuación como son el Instituto de Canido y la Iglesia de San Rosendo “aínda que non sexa titularidade do Concello, deben realizar os trámites necesarios para cumplir coa normativa”, afirmando que, en el caso de la Iglesia recientemente mantuvieron una reunión con el párroco.

Sin noticias del skatepark

El pasado mes de junio el gobierno municipal presentaba su proyecto de un nuevo skatepark en las proximidades de este Memorial. Roberto Taboada reconocía que la visión de las asociaciones de Canido no era la misma sobre este proyecto, pero que, en el caso de la Asociación Muíño do Vento y de la AVV de Canido eran favorables a esta instalación, siempre que se respetase el espacio del Memorial.

En todo caso, desde la reunión que el colectivo de skatepark mantuvo con el gobierno municipal una vez presentado este proyecto no han vuelto a tener noticias sobre el mismo.