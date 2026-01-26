La Xunta convoca 120 becas para que jóvenes retornen a Galicia para cursar estudios de FP

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha publicado este lunes a una nueva convocatoria del programa Retorna Talento FP, dirigido a personas gallegas residentes en el extranjero interesadas en retornar. De este modo, ha convocado 120 becas para cursar determinados estudios de formación profesional en centros educativos de Galicia que se inicien en el año 2026.

Según recoge la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el Gobierno autonómico invertirá un total de 1,8 millones de euros para el presupuesto de estas ayudas, que están destinadas a cursar, por el régimen dual intensivo, los ciclos de formación profesional.

La formación tendrá una duración de dos cursos académicos, tanto en el curso 2026/27 como en el 2027/28, y el alumnado recibirá su formación en la modalidad presencial, que se desarrollará entre el centro educativo y la empresa.

REQUISITOS

Las becas están dirigidas a gallegos residentes en el exterior que tengan entre 18 y 45 años y que puedan acreditar al menos dos años de residencia fuera de España inmediatamente anteriores a su solicitud. La convocatoria contempla tanto a emigrantes nacidos en la autonomía como a descendientes por consanguinidad, así como a emigrantes no nacidos en Galicia pero que hayan residido en Galicia de forma continuada durante diez años con nacionalidad española antes de emigrar.

En este contexto, la cuantía de cada beca será de 15.000 euros, cantidad que los beneficiarios deberán destinar a cubrir los gastos de viaje desde sus países de origen, así como su alojamiento, manutención y seguro médico durante su estancia en Galicia.

La Xunta ha estipulado que los pagos se realicen de forma fraccionada en cuatro periodos.

OFERTA EDUCATIVA Y PLAZOS

El programa ofrece formación en disciplinas como Soldadura y Calderería en Ferrol, Electromecánica de Vehículos en Ribeira o Construcción en Poio. Asimismo, se incluyen ciclos superiores de Automoción en Lugo (con especialidad en vehículos de competición), Gestión de Alojamientos Turísticos en Vilamarín y Vitivinicultura en Ponteareas.

Con todo, el plazo para la presentación de solicitudes se abrirá este martes y permanecerá activo hasta el próximo 30 de abril de 2026, los interesados deberán realizar todos los trámites por medios electrónicos. Finalmente, el plazo máximo de resolución será de siete meses, que comenzará a contar desde este martes.

Cabe destacar que la resolución permite que los residentes en Cuba tramiten sus solicitudes a través de la Federación de Sociedades Gallegas en Cuba, en La Habana, «en la cual existen personas habilitadas para la presentación electrónica de sus solicitudes».