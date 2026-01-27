Ferrol en Común reivindica un sistema público galego de atención á dependencia

Ferrol en Común a través du comunicado afirma «a xestión do sistema de atención a dependencia por parte da Xunta de Galicia é un cúmulo de neglixencias, abusos laborais, e listas de agarda inasumibles tanto para a prestación do servizo como para a propia valoración da dependencia».
Para Ferrol en Común «hai dúas derivadas que poñen en risco e provocan o deterioro continuo do servizo na axuda no fogar: por unha parte a xestión por parte do Concello, obrigados pola Xunta de Galicia, dunha competencia que lle é impropia, que consume múltiples recursos e impide atender a outras emerxencias sociais debidamente. Por outra parte, a tendencia crecente de concesionar o servizo a empresas privadas, que están unicamente preocupadas polo seu beneficio empresarial, e non inclúen parámetros socias na prestación do mesmo».
É por iso que FeC, xunto con outras organizacións políticas e sindicais, con ASGADeD, o Colexio Oficial de Psicoloxía, o de Terapia Ocupacional, e o de Traballo Social, forma parte da Plataforma Emerxencia_Dependencia, en loita por:
– «Un sistema público galego de atención á dependencia, coordinado co SERGAS»
– «A calidade, dignidade e equidade para as persoas en situación de dependencia»
– «A mellora nas condicións de traballo das persoas profesionais do servizo»
«Para iso reivndicamos un aumento de persoal en valoración e prestación do servizo, imbricados nunha estrutura pública galega, baixo o asesoramento do Consello Galego de Benestar» conclúen