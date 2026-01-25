Falleció en San Sadurniño Luis, Calvo, padre del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

Compartir Facebook

A los 89 años de edad ha fallecido en San Sadurniño Luis Calvo, padre de Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia.

Luis Calvo se dedicó toda su vida, hasta su jubilación, a atender la ferretería que llevaba su mismo nombre y que estaba situada en San Sadurniño, localidad de la que es natural su hijo. La noticia ha generado muestras de afecto hacia la familia Calvo en la comarca de Ferrolterra, dada la vinculación tanto del fallecido como la de su hijo a la vida pública.

Los restos mortales del finado se encuentran en el túmulo número 7 del tanatorio San Lorenzo, en Ferrol. El acto del sepelio tendrá lugar este lunes, día 26, con salida de la comitiva fúnebre a las 15,30 horas, del tanatorio en dirección a San Sadurniño. Allí se celebrará el entierro y funeral en el cementerio e iglesia de Santa María.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Lucía, hijos, Gloria y Diego y demás familia.

«Las personas buenas nunca se van del todo, se quedan grabadas en cada gesto de amor que nos enseñaron.»