El Valdetires Ferrol completa una sufrida victoria este domingo ante San Pablo Eivissa

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Segundo partido en pocas horas en este fin de semana para el Valdetires Ferrol y, no sin sufrimiento, pudieron confirmar los tres puntos ante San Pablo Eivissa, tras imponerse por 3-2, en el partido aplazado de la 12ª jornada de la Segunda División, que se completó en la mañana de este domingo, en el Pabellón de Esteiro.

Los primeros dieciséis minutos de este partido se habían disputado el pasado sábado 6 de diciembre, con victoria momentánea de las ferrolanas por 2-0, en el momento que se tuvo que suspender por la elevada y cada vez más creciente condensación sobre la pista, provocando duras caídas.

En esta continuación, las ferrolanas no podían contar con sus incorporaciones invernales Mery y Giselle Tais, al no formar parte del equipo cuando empezó este partido, completando esta convocatoria con las dos jugadoras del Lago Sport que sí habían estado ese día, Laurita García y la portera Sheyla, gracias a la filialidad suscrita con la entidad de As Pontes.

El partido se reanudaba con un saque de banda para las ibicencas a la altura del área, presionando a toda la pista en los cuatro minutos que quedaban de este primer periodo buscando recortar distancias, con un Valdetires Ferrol basando su juego en media pista, pero sin llegadas a portería, por lo que rápidamente se llegaba al descanso manteniéndose el 2-0.

El segundo periodo empezaba con el primer aviso de las ferrolanas, en una jugada de saque de esquina con un tiro raso de Tere dentro del área que se va rozando el palo, pero las que conseguían anotar eran las visitantes, con un tanto de Fátima al segundo palo en una rápida jugada de equipo.

El Valdetires Ferrol quería subir líneas para no llevarse nuevos sustos, teniendo cerca el gol en la siguiente jugada, al enviar Paula Alonso un balón al palo en una picadita dentro del área, tras quedarse sola delante de la portera Paola, en una buena jugada colectiva.

El San Pablo Eivissa quedaría en estado de shock en el minuto 26, cuando en un lance de juego su jugadora Roberta Ariane se lesionaba de gravedad en su tobillo, teniendo que ser retirada por sus compañeras y técnicos de la pista con gritos de dolor y posteriormente trasladada a un centro médico en una ambulancia.

Esto condicionaba el juego de las visitantes en los siguientes minutos, aunque el Valdetires Ferrol llegaba a su cuarta falta, teniendo que hacer un juego más conservador, aunque Laura Fernández tuvo una buena ocasión al rematar al segundo palo una jugada de saque de esquina que no lograba concretar por muy poco, pero la estrategia acababa saliéndoles a las ferrolanas con un gol de Ana López de tiro cruzado raso desde el borde del área colocado al palo contrario nada más sacar de banda.

Llegaban los mejores minutos en este segundo tiempo para las locales, buscando el gol que les diera la tranquilidad en esta recta final del partido, con un tiro de Paula Alonso en la frontal del área a media altura que despejaba Paola, como también lo intentaban en un centro desde el lateral del área de Tere a Irene a media altura, pero esta última no llegaba por muy poco.

Quedaban siete minutos para el final y el San Pablo Eivissa iba con todo, saliendo Larissa a la pista como portera-jugadora, que se sumaba a la quinta falta de las ferrolanas, teniendo Gema una buena ocasión al segundo palo por alto que lograba despejar Leti Rojo bajo palos, pero, poco después era Yara la que anotaba el 3-2, en un centro al segundo palo al escapársele el balón de las manos a la portera ferrolana.

Quedaba poco tiempo y las visitantes cambiaban de portera-jugadora, asumiendo Gema esa función, pero el Valdetires Ferrol lograbas reorganizarse en defensa y aguantar la velocidad del juego de las ibicencas, amarrando este 3-2, consiguiendo una importante victoria.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 7º puesto de la tabla, con 24 puntos. Para la próxima jornada, que se disputará el fin de semana del 7 de febrero, las ferrolanas visitarán tierras valencianas para jugar ante Nou Turia.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Laura Fernández, Tere, Patri Corral, Ana López – también jugaron – Irene, Monti, Paula Alonso, Iria y Laurita García.

San Pablo Eivissa: Paola, Larissa, Fátima, Lucía, Roberta Ariane – también jugaron – Yara y Gema.

Árbitros: Borja Darriba y Daniel López, junto con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la visitante Yara.

Goles 6 de diciembre: 1-0 Laura Fernández min.10, 2-0 Patri Corral min.13.

Goles 25 de enero: 2-1 Fátima min.23, 3-1 Ana López min.27, 3-2 Yara min.35.

Pabellón: Esteiro.