Los trabajadores del Ayuntamiento de Cariño se manifiestan para reclamar la relación de puestos de trabajo

Denuncian que no se cubren las bajas y que se ha reducido la plantilla de 70 a 43 empleados en 15 años.

Trabajadores del Ayuntamiento de Cariño se han manifestado en la mañana de este partes por las calles de esta localidad para exigir a la alcaldesa Ana María lópez la convocatoria inmediata de una mesa de negociación que permita desbloquear la negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT), un documento cuya negociación se alarga desde hace casi dos décadas por varios de los gobiernos municipales.

La movilización, convocada por la CIG, partió a las 11,00 horas desde la avenida do Sagrón y recorrió el centro de la localidad hasta el Ayuntamiento, donde los manifestantes se concentraron para denunciar lo que califican como «abandono institucional» de la plantilla municipal.

El delegado sindical de la CIG en el Ayuntamiento, David Fernández, explicó que la ausencia de un RPT impide al Concello cubrir bajas o realizar nuevas contrataciones, lo que ha provocado que la plantilla se haya reducido drásticamente en los últimos quince años.

«Pasamos de 70 trabajadores, hace 15 años, a 43 que somos ahora, y de ellos diez tienen jornada parcial. La situación es insostenible«, denunció Fernández, que puso como ejemplo la falta de personal en servicios esenciales como la recogida de basura o el refuerzo en el servicio de ayuda a domicilio.

«En el servicio de ayuda a domicilio los trabajadores están haciendo horas continuamente que no se les pagan», y solo «una persona en la calle para todo el municipio durante 20 horas», ya que «cuando hay bajas no podemos cubrirlas y tienen que ir cambiando el servicio como pueden», lamentó.

El representante sindical subrayó que el conflicto no responde a un hecho puntual, sino a un «agotamiento» después de casi dos décadas de negociaciones infructuosas. «Llevamos 18 años negociando y aún no tenemos una propuesta encima de la mesa. Hemos hecho caceroladas, huelgas, protestas, pero solo recibimos palabras, que si estamos mirando, que si íbamos a hacer… Eso ya no nos vale», afirmó.

Fernández insistió en que la reivindicación no es solo salarial, sino también de calidad de los servicios públicos. «Queremos una RPT justa que permita al Ayuntamiento prestar unos servicios dignos. No nos gusta estar aquí en la calle, pero necesitamos que nos convoquen a una mesa de negociación y que traigan propuestas reales«, concluyó.

La movilización de este martes forma parte de un calendario de protestas que el personal municipal prevé mantener mientras no se reactive la negociación.