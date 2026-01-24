El Valdetires Ferrol lucha y da la cara ante El Gaitero Rodiles

Compartir Facebook

Adán Puentes

El Valdetires Ferrol mereció el empate este sábado ante las segundas clasificadas, El Gaitero Rodiles, cayendo en la recta final por 1-2, en la 17º jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

En los primeros minutos el balón estaba en media pista, yendo de un lado a otro, sin un dominio claro en el partido, con alternativas en el juego entre ambos equipos, como tampoco se llegaba a ninguna de las dos áreas. Hubo que esperar a los seis minutos para ver la primera ocasión con un tiro de la visitante Dani desde el borde del área por alto, tras recibir un buen balón largo, obligando a la portera Leti Rojo a sacar una buena mano.

Con el paso de los minutos las asturianas se iban haciendo con el dominio del juego y las ferrolanas basaban el suyo en defensa, primero en media pista, como también en su área. En una de estas jugadas, Clara estuvo a punto de adelantar a El Gaitero Rodiles con un balón al larguero desde el borde del área y, poco después, era el Valdetires Ferrol el que daba su primer aviso en una falta lateral desde diez metros lanzada por Patri Corral por raso que se marchaba fuera por muy poco. Tras esto, la primera incorporación invernal del Valdetires Ferrol entraba en pista por primera vez, pudiendo debutar Giselle Tais sobre la pista.

Las locales a falta de dos minutos llegaban a su quinta falta, por lo que tenían que bajarle una marcha a su juego en ataque para evitar disgustos, lo que hacía que con este 0-0 inicial el partido se fuera al descanso.

El segundo tiempo empezaba con más velocidad e intensidad la primera llegada de la visitante Dani a los pocos segundos con un tiro en la frontal del área a media altura que despejaba Leti Rojo y no tardaban las ferrolanas en darle la réplica con un tiro de Mery dentro del área tras un rechace que se iba fuera por poco, como también en otro cruzado de Irene desde la línea de fondo que se estrellaba en el palo.

El gol estaba cerca y podía caer en cualquiera de las dos porterías, aunque eran las visitantes las que querían tener el balón, mientras que las ferrolanas buscaban crear peligro en rápidas jugadas tanto desde atrás, como al contragolpe, en un buen pase entrelíneas de Mery desde la frontal a Iria al segundo palo, pero la portera Zaira evitaba el gol del Valdetires Ferrol.

De lo que pudo ser el gol de las jugadoras verdes, al gol de las asturianas, al robar un balón en media pista montando una rápida jugada al primer toque que finalizaba con un gol de Ángeles al segundo palo.

A pesar de este jarro de agua fría, el Valdetires Ferrol no se vino abajo, subiendo su intensidad sobre la pista, lo que les daba su premio con un gol de Tere de tiro raso en el borde del área, colocando el balón al palo, aunque la portera logró tocar el balón con su pie.

Este gol hacía saltar las alarmas en las visitantes, en plena lucha por el liderato de la Segunda División, teniendo que poner toda la carne en el asador, enviando Dani un balón al larguero en un tiro lateral y, poco después, Ángela ya saltaba a la pista como portera-jugadora. En la primera jugada con el juego de cinco ya encontraban el premio, con un gol precisamente de la propia Ángela al segundo palo en una buena jugada de equipo.

Tras esto, ahora era Tere quien salía como portera-jugadora en el Valdetires Ferrol, buscando las ferrolanas volver a empatar el partido con este juego de cinco, pero las asturianas realizaban un buen juego defensivo, siendo este 1-2 el resultado definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol continúa con 21 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Este domingo recuperarán lo que queda de su partido aplazado ante San Pablo Eivissa, de la 12ª jornada, a partir de las 12:30 horas, en el Pabellón de Esteiro. Las ferrolanas vencen momentáneamente por 2-0 a falta de disputarse cuatro minutos del primer tiempo y todo el segundo periodo.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Mery, Laura Fernández, Patri Corral, Ana López – también jugaron – Irene, Tere, Paula Alonso, Iria, Monti y Giselle Tais.

El Gaitero Rodiles: Zaira, Dani, Ángela, Jane, Nicole – también jugaron – Casado, Clara y Sofía.

Árbitros: Adrián García y Manuel Castro, junto con Julián Rodríguez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Ana López y a la visitante Jane.

Goles: 0-1 Ángela min.28, 1-1 Tere min.32, 1-2 Ángela min.36.

Pabellón: Esteiro.