El Feirón mensual de Valdoviño previsto para este domingo queda suspendido

El Feirón mensual se suspende ante las previsiones meteorológicas para este domingo, jornada en la que continuaremos con fuertes vientos y chubascos generalizados en toda Galicia. Ante esta situación, la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra, que organiza la cita con el apoyo del Ayuntamiento, ha decidido cancelar el mercadillo del último domingo de mes.
Lea también
Ortigueira repartirá 3.700 euros en premios en su Concurso de Disfraces de Entroido
El desfile del concurso tendrá lugar el lunes 16 de febrero a partir de las …