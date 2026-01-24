El Feirón mensual de Valdoviño previsto para este domingo queda suspendido

El Feirón mensual se suspende ante las previsiones meteorológicas para este domingo, jornada en la que continuaremos con fuertes vientos y chubascos generalizados en toda Galicia. Ante esta situación, la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra, que organiza la cita con el apoyo del Ayuntamiento, ha decidido cancelar el mercadillo del último domingo de mes.

