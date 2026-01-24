El Racing mejora su imagen y supera al CD Arenteiro (2-0)

M.V. Los de Guillermo Sánchez Romo mejoraron en la primera parte del encuentro la mala imagen de los últimos cuatro partidos. Antón Escobar, con dos goles antes del descanso, fue el héroe de una tarde que venía agitada tanto en lo climatológico como en lo ambiental en A Malata. Los verdes rompen una mala racha con una victoria importante que los devuelve de manera provisional a los puestos de play-off de ascenso.

Buen Racing en una de las mejores primeras partes de la temporada.

Apostó Fernández Romo por un cambio de sistema, con un 4-4-2 con Giménez y Escobar como delanteros. Dos centrales zurdos, Chema y Zalaya, compartieron el centro de la defensa, mientras que en los laterales, Migue Leal y Álvaro Ramón recuperaron su lugar en el once inicial.

A pesar de que el encuentro comenzó con susto para los verdes, con una ocasión de Mingo que mandó a córner Parera antes de cumplirse el primer minuto, lo cierto es que se vio un Racing mucho más directo, presionante y bien colocado en la primera mitad. Buscaron los de Romo el juego más directo sobre los delanteros y sobre los jugadores de banda, con Pascu y Álvaro Juan muy activos durante el encuentro.

En fase defensiva, los verdes realizaron una buena presión sobre el juego de los ourensanos. Escobar tenía la primera ocasión por parte local, enviando la defensa visitante el balón a córner.

En el minuto 4, tras un centro de Migue Leal al área, el colegiado señalaba penalti por un derribo a Álvaro Giménez cuando se disponía a rematar, en una decisión ratificada tras ver la pantalla. Antón Escobar lanzó el penalti, respondiendo Alvin con una gran parada.

Pero en el rechace el propio Escobar anotaba el 1-0 para el Racing, en el 8 de juego. El Racing tenía el balón y dominaba el juego, aunque en el minuto 30 era Mingos quien cazaba un balón tras un saque de banda y remataba a gol, encontrándose con una gran intervención de Parera.

Respondía el Racing con el 2-0 obra de Antón Escobar tras rematar en el segundo palo un buen centro de Migue Leal desde banda derecha, en el minuto 34, en una acción en la que los visitantes reclamaron una mano del delantero racinguista. Los verdes conseguían de esa forma una ventaja de dos goles y se marcharon al descanso con buenas sensaciones, tras una mejoría en su juego y tras volver a conseguir hacer gol tras dos semanas sin hacerlo.

Bajón claro del Racing en la segunda parte, aunque sin mayores consecuencias.

Salieron mejor los ourensanos en la reanudación con un par de envíos al área que no llevaron mayor peligro para Parera. Respondió Jairo para el Racing con un disparo que se le marchó alto. Nadaba y guardaba la ropa el Racing ante el dominio del Arenteiro. Fernández Romo introducía a Tejera y David Concha en lugar de Álvaro Juan y de un Álvaro Giménez que abandonaba el campo entre pitos y aplausos del respetable.

Con media hora por delante, buscaron el gol los visitantes con un remate de Julen Jon Guerrero que no tuvo éxito. Posteriormente, fue Diego Moreno el que se encontró con Parera en una buena ocasión de los de Jorge Cuesta. Con un par de ocasiones del visitante Mingo y con una revisión de penalti sobre el jugador del Arenteiro, Lohr fue muriendo un partido que el Racing se llevó gracias a una buena primera mitad.

Brotes verdes en un Racing que aún tiene mucho trabajo por delante

En el segundo partido de Fernández Romo al mando del Racing, lo cierto es que sus líneas maestras empiezan a verse. El técnico madrileño quiere un Racing que presione más arriba, con mayor intensidad y que con balón no abuse de tantas combinaciones en corto, buscando, por el contrario, un fútbol más directo sobre los delanteros y los hombres de banda.

Un cambio de estilo que por momentos está funcionando, aunque, si bien es cierto, los dos próximos rivales, Zamora CF y CD Lugo, pondrán a prueba la mejoría y la competitividad de un equipo que debería reforzarse en esta última semana de mercado de fichajes para poder jugar allá por el mes de junio y, a poder ser, como segundo clasificado, el play-off de ascenso a la Segunda División. Eso es lo que desea una afición que hoy acompañó al equipo en menor medida que en otras ocasiones, motivada también por las alertas meteorológicas y por la mala imagen de los verdes en las últimas semanas. Pero a buen seguro que, si el equipo mejora sus prestaciones y el tiempo acompaña, la parroquia racinguista responderá como siempre lo ha hecho en las últimas temporadas.

La próxima cita será el sábado 31 a las 18:15 en la visita al Ruta de la Plata para enfrentarse a un Zamora CF que, al igual que el Racing, está luchando por ocupar los puestos de play-off de ascenso.