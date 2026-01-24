El Baxi Ferrol no da con la tecla en su visita al Ingeniería Ambiental CAB Estepona

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este mes de enero se le sigue atragantando el Baxi Ferrol, tras caer este sábado en su visita al Ingeniería Ambiental CAB Estepona por 65-49, en la 18ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Pabellón José Antonio Pineda (Estepona, Málaga).

Los primeros minutos del partido fueron igualados, con alternativas en el juego, siendo las locales las que lograban ponerse por delante con una miniventaja que poco tardaban las ferrolanas en remontar y darle la vuelta al marcador, con un buen juego colectivo, llegando a ponerse cinco puntos por encima, cerrando el primer cuarto 13-18.

En el segundo cuarto el Ingeniería Ambiental CAB Estepona iba punto a punto recortando las distancias, aunque el Baxi Ferrol no quería que esto sucediera, realizando un juego más rápido e intentando estar más acertadas de cara el aro, las imprecisiones en ambos equipos eran patentes, en unos minutos muy poco anotadores, aunque las ferrolanas conseguían mantener la ventaja al descanso con el 28-31.

Tras el descanso todo cambió por completo, el Ingeniería Ambiental CAB Estepona empezaba muy fuerte, con un parcial de 7-2 en los primeros instantes que obligaba a Lino López a solicitar tiempo muerto. Esto motivaba a las locales, que subían una marcha más a su juego, llevando el balón de un lado a otro de la pista con una gran velocidad, superando a las ferrolanas. La clave estuvo a falta de dos minutos con tres triples seguidos del Ingeniería Ambiental CAB Estepona que llevaban el marcador al 50-36, con un contundente parcial de 22-5, que no era respondido por el Baxi Ferrol, fallando canastas claras e incluso desde el tiro libre, finalizando este tercer cuarto 59-36.

Las locales tenían el partido encarrilado en el último cuarto, con una amplia ventaja en el marcador, mientras que las ferrolanas seguían sin dar con la tecla para intentar reaccionar, a pesar de que lo intentaron de todas las formas posibles, pero el Ingeniería CAB Estepona tenía todo el juego y el marcador bajo control, centrándose en defensa, amarrando una victoria muy necesaria para ellas en su lucha por la permanencia, llegándose al final del partido con 65-49.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 8 victorias y 10 derrotas, en el 9º puesto de la tabla. En la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Cadi La Seu, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Ingeniería Ambiental CAB Estepona: Contell (6), Conner (8), Jone (17), Muhate (14), Gretter (8) – también jugaron – Dongue (6), Masía (0), Ortega (2), Atkinson (1), Garrick (3) y Rodríguez (8).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (0), Millán (0), Daniels (4), Rodríguez (6), Joiner (10) – también jugaron – Samson (9), Sotolova (8), Melia (5) y Joris (7).

Árbitros: Héctor Báez Batista, José Antonio Albacete Chamón y María de los Ángeles García Crespo.

Parciales: 13-18, 15-13, 31-5 y 6-13.

Pabellón: José Antonio Pineda (Estepona, Málaga).