Toxos e froles-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

“Nin rosiñas brancas, nin claveles roxos. Eu venero as froliñas dos toxos…Oh! ¡Do iermo o preciado tesouro! As froliñas dos toxos son de ouro” …Así cantaba “O Poeta da Montaña”, D. Antonio Noriega Varela, ás froles dos toxos, vibrantes y amarillas como soles espinosos iluminando las tierras de Galicia. Froliñas de ouro también na Aureana do Sil de Mompou y Cabanillas: “se queres ouro fino, aureana do Sil, abre o meu corazón, tes de atopalo alí” …

Y es que en el corazón de todos es en donde vive la música de Galicia, en el acervo cultural del pueblo, en nuestra memoria colectiva que generación tras generación se transmite y cultiva espontáneamente, como una plegaria hermanada que adquiere fuerza indestructible al pronunciarla.

En Ferrol hay toxos, sí, pero también hay froles, adornados con la corona que la histórica agrupación, el Real Coro Toxos e Froles, recibió de Alfonso XIII, distinguiendo así al más antiguo de los coros de Galicia que nace no Rexurdimento, tras la ley de “castra y doma” impuesta por los Reyes de Castilla e impulsado también por as Irmandades da Fala, fundadas en A Coruña por Antón Villar Ponte, con el fin de recuperar, reivindicar y poner en valor el idioma y la cultura, también musical y literaria de Galicia, extendiéndose después su labor por Madrid y América ( Cuba y Argentina).

El coro Toxos e Froles de Ferrol está a la cabeza de estas legendarias agrupaciones a la que suceden Cántigas da Terra de A Coruña, Coral de Ruada de Ourense y Cantigas e Agarimos de Compostela. Todas piezas clave en la recuperación, conservación y difusión da nosa cultura galega, siendo el Toxos uno de sus grandes embajadores a lo

largo de toda su historia.

Este sábado, 24 de enero de 2026, el Real Coro Toxos e Froles celebró sus 111 años de historia. Dice la leyenda que fue Dios quien puso las flores en los tojos y el diablo, por fastidiar, las espinas. Parece ser que así se fabrica el amor, como en las rosas. Un amor que comparto desde estas letras de sumo reconocimiento aos toxos e as chorimas do ben queridiño Ferrol.