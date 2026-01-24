Herida una persona con quemaduras en las manos en un incendio que afectó a dos garajes de Xuvia, Narón

Una persona ha resultado herida con quemaduras en las manos en un incendio registrado en la madrugada del sábado en dos garajes contiguos de la calle Malde Vizoso, número 8, en Xuvia, Narón . El fuego se originó en uno de ellos y se propagó al otro, que se utilizaba como local de ensayo musical.

El Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 6.45 horas, cuando un particular alertó de que estaba viendo llamas y humo procedentes de un inmueble próximo a su vivienda. A continuación, se movilizó a los Bomberos de Narón, agentes de las Policías Nacional y Local y personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez finalizada la intervención, los bomberos detallaron que el fuego comenzó en un garaje y se propagó a otro contiguo. En el primero, quemó material de trabajo, madera, parte de una embarcación y diversos enseres. El segundo, que se utilizaba como local de ensayo musical, sufrió daños en materiales de música y en el aislamiento de las paredes.

Por su parte, los servicios sanitarios confirmaron el traslado de un hombre, JR. R. L.de 67 años de edad a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol con quemaduras en las manos.