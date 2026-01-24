O BNG de Ferrol demanda un arranxo integral para o Carvalho Calero

O BNG de Ferrol amosa o seu enfado respecto a que o goberno municipal non contemplase nas obras de reparación do centro cultural Carvalho Calero, situado na praza do Inferniño, a reparación da fachada exterior do edificio, «a cal presenta fisuras, fendas e zonas con perdida de revoco que poden ser fonte de humidades e filtracións cara o interior», nin que tampouco se contemplasen elementos centrais e fundamentais nas obras da reforma interior como a instalación dun sistema de climatización e a renovación do sistema de ventilación «que non actúa sobre espazos como a biblioteca, non dispón de caudal variable, non ten en conta a concentración no ambiente de contaminantes e tampouco dispón de recuperadores de calor», tampouco se actúa en cousas «tan elementais» como o arranxo das butacas do salón de actos, «nin se prevé algunha alternativa para reabrir o local da biblioteca» que permanece pechado ao público.
Os nacionalistas ferrolanos solicitan que se faga unha reparación integral do centro cultural que debe de incluír estas melloras e critican que se gasten mais de 500,000 € para seguir mantendo numerosas deficiencias.
O concelleiro do BNG Roberto Montero comenta que «o máis razoable é arranxar primeiro a fachada exterior para que as humidades non poidan volver a deteriorar o arranxo interior e reprocha o PP que a veciñanza de Ferrol siga condenada a non poder usar con normalidade un espazo fundamental e céntrico na cidade como o salón de actos do centro cultural Carvalho Calero«.
“Ningún colectivo quere facer actividade nun local coas butacas furadas que dan un aspecto lamentable das propias actividades a celebrar e degradan a imaxe da propia cidade de Ferrol, circunstancia aínda máis agravada cando non se dispón de un sistema eficiente de ventilación nin de climatización, a veciñanza ten que pasar frío ou calor” e cualifica non contemplar estas melloras como “propio dun goberno de chapuzas encabezado por Rei Varela”.
O BNG tamén demanda unha solución para a apertura da biblioteca municipal, Montero explica que «os libros chegaron de novo a biblioteca grazas as doazóns da veciñanza e a labor da asociación de veciños» pero aclara que «non teñen nin capacidade nin tempo para ordenalos» e para ter un horario de apertura o público, “ é vergoñento que o goberno municipal descanse e mire para outro lado mentres a veciñanza intenta facer o traballo que tería que estar a facer o concello”.