Desarticulan en O Porriño un grupo criminal especializado en suplantar identidades para estafar a entidades bancarias

La Guardia Civil, ha procedido a la detención de tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y usurpación de estado civil en entidades bancarias de toda la geografía nacional. La operación se ha saldado con la intervención de 60 documentos nacionales de identidad (DNIs) originales, más de 6.000 euros en efectivo y diversas prendas de vestir utilizadas en los ilícitos.

Según relata la Guardia Civil, los hechos se remontan a la mañana del pasado 3 de marzo, cuando desde una sucursal bancaria de O Porriño se alertó al cuerpo de la actitud sospechosa de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Se detectaron incongruencias entre la documentación aportada y los datos que constaban en el sistema de la entidad.

Gracias al aviso, se estableció un dispositivo de vigilancia por parte del Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Porriño, en la sucursal y sus alrededores que permitió observar cómo dos mujeres actuaban de manera coordinada. Mientras una de ellas accedía al banco para intentar materializar la retirada del dinero, la otra esperaba en un establecimiento cercano, siendo detenidas ambas tras un cacheo preventivo en el que se les intervinieron varios DNIs y documentación bancaria de terceras personas ocultos entre sus pertenencias.

Las pesquisas posteriores, llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, determinaron que las dos detenidas actuaban en connivencia con un tercer individuo, que fue localizado y detenido el pasado 5 de marzo en un establecimiento de la localidad de Mos (Pontevedra).

Este hombre utilizaba un vehículo alquilado para trasladar a las mujeres hasta las proximidades de las sucursales bancarias, ejerciendo presuntamente como líder de la organización.

En el registro del vehículo, se hallaron ocultos 60 DNIs originales de diferentes personas, varios extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo. Parte de este dinero podría corresponder a los 6.000 euros sustraídos de manera fraudulenta en una sucursal de Tomiño (Pontevedra) el mismo día de las detenciones. Asimismo, se encontraron prendas de ropa que, tras ser analizadas, coinciden con las utilizadas por las dos mujeres en otros hechos delictivos.

Las investigaciones han permitido vincular a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y en grado de tentativa, cometidos en un periodo de 34 días en localidades como Móstoles (Madrid), Albacete, Barcelona, Benavente (Zamora), A Coruña, Ourense y diversas poblaciones de la provincia de Pontevedra (O Porriño, Tomiño, Mos, A Guarda, O Grove, Ponteareas, Lalín, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Vilagarcía y Redondela).

En concreto, se les imputa la autoría de tres estafas consumadas que ascienden a un total de 49.000 euros sustraídos de cuentas bancarias mediante la presentación de DNIs falsificados o sustraídos. Además, se les atribuyen 19 intentos de estafa en otras tantas oficinas de diferentes entidades, llegando a intentar defraudar una cantidad cercana a los 100.000 euros, operaciones que no llegaron a materializarse gracias a la intervención policial.

Los detenidos, con residencia habitual en Cataluña y con numerosos antecedentes por hechos de similar naturaleza, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 2 de O Porriño, junto con las diligencias instruidas, que decretó el ingreso en prisión del varón y las dos mujeres en libertad con cargos. No se descartan más detenciones.