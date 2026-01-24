80 carreteras cortadas y 840 camiones embolsados, efectos de Ingrid, que golpea a Galicia y León

Un total de 80 carreteras y vías cortadas, embolsamiento de 840 camiones en León, ferris y vuelos cancelados y clases suspendidas en Galicia son los primeros efectos de la borrasca Ingrid que cruzará la Península a lo largo del fin de semana. Los efectos se notan ya desde Andalucía, a Galicia, pasando por Zamora, aunque las provincias con incidencias más graves son Galicia y León.

En total, el 112 ha registrado desde la medianoche del viernes un total de 264 incidencias vinculadas a Ingrid en Galicia, entre las que destacan vuelos cancelados e incidencias relacionadas con la nieve. Según informaban ayer al mediodía, se habían contabilizado 17 gestiones por nieve. Son las que más comienzan a aumentar, además del hielo en las carreteras (7).

Lo más destacable ha sido la tormenta eléctrica de la pasada madrugada ha provocado incidencias puntuales del suministro eléctrico en la zona de Ferrol y A Coruña, aunque la situación se ha normalizado a lo largo del día, según han trasladado fuentes de Naturgy.

Además, la Xunta ordenaba la cancelación de la actividad lectiva en los centros educativos y escuelas infantiles de Orense, gran parte de Lugo e interior de Pontevedra por la previsión de nevadas. Asimismo, varias rutas por las rías se han suspendido, así como varios vuelos, y los fuertes vientos que han alcanzado los 110km/h y que han provocado el desprendimiento de parte de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra.

En líneas generales, lo más común durante la jornada fue la presencia de árboles en las carreteras (132), los restos de accidentes y otros objetos como contenedores (32), además de otras actuaciones de los servicios de emergencias en el ámbito de la prevención de riesgo (24). En cuanto a las provincias, Pontevedra es la más afectada, con 116 emergencias gestionadas, seguida de A Coruña (101), Ourense (26) y Lugo (19).

En las últimas horas llegaban varios avisos de particulares en Galicia por vehículos parados debido a la nieve o al hielo, como uno recibido desde Parada de Ribeira (Xinzo de Limia) a las 12:40 horas, cuando un particular explicó que una veintena de coches permanecían parados por la nieve a la altura del kilómetro 3 de la OU-1112. Mientras tanto, en Santiago de Compostela, varias personas han resultados heridas en el accidente entre varios vehículos durante una granizada.

PERIODISTAS Y POLÍTICOS GALLEGOS DE FITUR

En lo que se refiere al tráfico ferroviario, Ingrid ha dejado numerosos retrasos e incidentes en trenes de larga distancia con destino o salida desde Galicia, que han llegado a acumular cerca de dos horas de demora y pasajeros transportados por carretera. Es el caso, por ejemplo, del AVE Madrid-Vigo que partió a las 07.14 horas de la capital, que llegó a la ciudad olívica cerca de dos horas después de lo previsto al detenerse decenas de minutos en Taboadela.

En dicho tren viajaban, entre otros, responsables políticos como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acompañados de decenas de periodistas gallegos que acudieron a cubrir la Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada esta semana en Madrid.

UN TOTAL DE 840 CAMIONES EMBOLSADOS EN LEÓN

En total, la nieve afecta ya a 80 carreteras afectadas por el temporal en toda España, catorce se encuentran en la red viaria principal, según informaba la DGT poco antes de las 18:00 de este viernes. La zona más afectada por el es la mitad norte peninsular, pero también vías afectadas en Andalucía. A su vez, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prohibido a los camiones de circular en más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales por el riesgo de nevadas.

En Castilla y León, los mayores problemas se concentran en la provincia leonesa donde la capital ha declarado el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas. Allí, unos 1.000 escolares no han podido acudir este viernes a los centros educativos por suspensión del transporte escolar ante las inclemencias meteorológicas.

Además, unos 840 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de la provincia ante las inclemencias meteorológicas, según ha informaba la Subdelegación de León a través de sus canales de comunicación hasta las 14:30.