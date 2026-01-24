Valdoviño celebra su Feirón mensual en la puerta del Sol

Compartir Facebook

Como cada último domingo de mes, esta semana se celebra el feirón en Valdoviño. La puerta del Sol, concretamente la explanada ubicada frente a la Casa Joselito, se convertirá el 25 de enero en escenario de encuentro vecinal y de compras, gracias al mercadillo organizado por la asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, dispondrá desde primera hora de la mañana, de puestos de venta de los más diversos sectores, desde artesanía y moda, hasta producto de la huerta. Un escaparate con amplia variedad para hacer las compras en esta cuesta de enero.