El Baxi Ferrol quiere cambiar la dinámica visitando al Ingeniería Ambiental CAB Estepona

El Baxi Ferrol necesita volver a sonreír y tendrá una buena oportunidad para ello este sábado, visitando al Ingeniería Ambiental CAB Estepona, en la 18ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará a partir de las 17:30 horas, en el Pabellón José Antonio Pineda (Estepona, Málaga).

Las ferrolanas visitarán a un equipo “con mucho potencial ofensivo”, afirmaba en la víspera su entrenador Lino López y más contando con la llegada de “dos fichajes de primer nivel” como Claudia Contell “que estaba siendo la mejor en el Spar Gran Canaria” y Tanaya Atkinson, refuerzan al equipo “con experiencia, calidad y físico un equipo ya muy potente.”

En el partido de la primera vuelta celebrado en A Malata, el Baxi Ferrol sufrió su acierto a nivel ofensivo “y son equipo para mucha capacidad para anotar”. El técnico es consciente de que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona va a subir posiciones en este segundo tramo de la temporada “y no va a acabar abajo”, por lo que las ferrolanas tendrán que hacer su trabajo “con un trabajo defensivo muy bueno, para minimizar sus muchas virtudes y su potencial ofensivo.”

Karla Erjavec ya ha sido operada

Empieza el proceso de recuperación de Karla Erjavec tras haber pasado por el quirófano este viernes de su rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda producida hace dos semanas, tal y como daba a conocer la entidad ferrolana este viernes.

Ahora, a la jugadora croata le espera un largo periodo de recuperación, ya con la mira puesta en llegar en las mejores condiciones posibles para la próxima temporada.