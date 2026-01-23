El Racing necesita una victoria este sábado en A Malata ante el CD Arenteiro

Compartir Facebook

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo buscarán este sábado a partir de las 16:15 en el Estadio de A Malata (TVG2) volver al camino de la victoria, tras sufrir cuatro derrotas de manera consecutiva. Salir de la crisis en la que está instalado el equipo y volver a sumar de tres para engancharse a los puestos de play-off de ascenso será el objetivo del cuadro verde en un nuevo derbi gallego que será dirigido por el colegiado castellano-leonés, Fernando Román.

Todos los jugadores disponibles para este encuentro

Después de una semana de entrenamiento marcada por el mal tiempo y repartida entre el campo de fútbol artificial de O Pote en Maniños, el campo de La Gándara y el Estadio de A Malata, Fernández Romo tiene la buena noticia de que todos los jugadores están disponibles para el próximo partido. Markel Artetxe y Sergio Tejera por fin se han recuperado de sus lesiones que los apartaron de la competición en los últimos dos meses. A mayores, el técnico recupera a Migue Leal tras cumplir un partido de sanción la pasada jornada.

Habrá que ver si Romo apuesta por el mismo equipo inicial que caía la semana pasada en Ponferrada, o si, por el contrario, introduce nuevos jugadores en el equipo o incluso prueba un nuevo sistema de juego. El técnico madrileño ya ha tenido más tiempo de trabajo con el equipo, por lo que es posible que su mayor conocimiento de la plantilla pueda tener consecuencias.

Lo que no ha tenido Fernández Romo han sido refuerzos, ya que el club sigue inmóvil en un mercado de fichajes que termina el próximo 2 de febrero. Refuerzos y victorias es lo que demanda una afición racinguista muy enfadada en las últimas semanas, por lo que habrá que ver cómo responden los aficionados en este encuentro que estará marcado por la mala climatología reinante este fin de semana en toda la comunidad gallega.

El rival

El Club Deportivo Arenteiro se encuentra situado en puestos de descenso, concretamente en la 17.ª posición con 20 puntos. En el encuentro de la primera vuelta, el Racing vencía en O Carballiño, pero desde aquella los de la capital del pulpo ya han cambiado de entrenador, tomando el mando del banquillo el técnico Jorge Cuesta.

El CD Arenteiro ha sufrido dos derrotas y conseguido un empate en sus últimos partidos, aunque esa igualada ha sido de mucho mérito, ya que la han conseguido el pasado fin de semana en el Municipal de Pasarón ante un Pontevedra CF en alza.

Los de O Carballiño vendrán al Estadio de A Malata a realizar un gran trabajo defensivo para intentar sacar algo positivo de Ferrol. Para ello buscarán el acierto de sus jugadores más destacados en la zona ofensiva, Jordan Sánchez y su máximo goleador, Víctor Mingo, a los que deberá estar muy atento el cuadro racinguista si quiere superar a los de la provincia de Ourense en este encuentro.

Daños de la borrasca

La borrasca Ingrid causó este viernes daños en la cubierta del estadio municipal de A Malata, lo que obligó a intervenir a los servicios de emergencia y a mantener una reunión entre el Racing de Ferrol y el Ayuntamiento, para tomar decisiones oficiales sobre el uso del recinto.

A pesar de los desperfectos registrados, el club ferrolano manifestó a Galicia Ártabra que mantiene la previsión de disputar este sábado en A Malata el derbi gallego correspondiente a la jornada de Primera Federación, en el que recibirá al Arenteiro a partir de las 16:15 horas.

Efectivos del parque municipal de bomberos se desplazaron en la mañana de este viernes hasta el estadio tras detectarse daños en el lucernario y en la propia cubierta, concretamente en la zona correspondiente a la grada de Tribuna. Los servicios de emergencia procedieron a asegurar los puntos más afectados para evitar riesgos adicionales.