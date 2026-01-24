A Deputación da Coruña destina 473.750€ ó mantenemento de 31 conservatorios e escolas de música e danza

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Formoso destaca a aposta provincial por achegar a formación musical e cultural a todos os concellos, máis alá das grandes cidades. A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a concesión provisional das subvencións destinadas ao mantemento dos conservatorios, escolas municipais de música e escolas de danza da provincia durante o exercicio 2026.

A través desta liña de axudas, a institución provincial investirá este ano un total de 473.750 euros, que se repartirán en 31 subvencións concedidas a outros tantos concellos. O obxectivo do programa é apoiar o funcionamento ordinario destes centros educativos e culturais, contribuíndo á promoción da formación musical e artística e garantindo a súa continuidade en todo o territorio provincial.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, subliñou a importancia de “apoiar a formación artística que se desenvolve nas escolas municipais de música, danza e nos conservatorios da provincia, onde sabemos que existe moito talento que precisa contar cun profesorado cualificado e cos medios adecuados para poder desenvolverse”.

Formoso destacou tamén que este programa responde “á filosofía que sempre guiou á Deputación: facer accesible a cultura e a educación a todos os concellos da provincia, con independencia do seu tamaño, evitando que estas oportunidades queden restrinxidas ás grandes cidades”.

“Neste tipo de centros fórmanse cada ano centos de nenosne mozos que atopan na música e na danza unha ferramenta educativa, cultural e tamén de desenvolvemento persoal ou incluso unha vocación profesional. É unha enorme satisfacción comprobar como mesmo nos concellos máis pequenos existe unha elevada demanda das escolas e conservatorios de música e un compromiso firme coa formación artística de calidade”, afirmou o presidente provincial.

Os concellos beneficiarios das subvencións da Deputación da Coruña en 2026 son A Baña, As Pontes, Abegondo, Ames, Arzúa, Betanzos, Boiro, Brión, Cabana de Bergantiños, Carballo, Carnota, Cee, Culleredo, Melide, Mugardos, Muros, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Ortigueira, Padrón, Ponteceso, Porto do Son, Ribeira, Rois, Sada e Santiago de Compostela.

RELACIÓN DE AXUDAS CONCEDIDAS PROVISIONALMENTE