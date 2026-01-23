El gobierno local de Cariño abierto al diálogo sobre la RPT con los trabajadores

Compartir Facebook

Personal del Ayuntamiento de Cariño viene manifestándose para reclamar la negociación y aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo «que dignifique las condiciones de trabajo y dote a la administración local de los efectivos necesarios».

En la mañana de este viernes un grupo de trabajadores ha organizado una cacerolada a las puertas de la casa del concello con el fin de seguir insistiendo en sus demandas.

EL GOBIERNO LOCAL MANIFIESTA POSTURA DE DIÁLOGO

Por su parte el gobierno local ha emitido un comunicado en el que señala que «ante las diversas informaciones publicadas en los últimos días sobre la situación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal municipal,

considera necesario realizar una aclaración con el objetivo de ofrecer una información ordenada, rigurosa y transparente.

Al inicio del actual mandato en 2023, el gobierno municipal liderado por Ana María López ha manifestado de forma clara su total disposición a negociar los cambios necesarios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En este momento, el Concello se encuentra a la espera de que dichas propuestas sean formalmente notificadas para poder analizarlas y abordarlas en el marco del diálogo con el personal municipal. El actual equipo de gobierno no tiene impedimento alguno para alcanzar un acuerdo y proceder a la aprobación de la RPT. No obstante, la situación económica del Concello no permite asumir un incremento total e inmediato de los salarios

del personal municipal, aunque sí contempla hacerlo de manera paulatina, algo que, además, el propio gobierno considera justo y necesario.

La falta de aprobación de la RPT está provocando, asimismo, una carencia de personal para atender servicios básicos de competencia municipal, a pesar de tratarse de necesidades evidentes para la vecindad.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, señala que “este gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar y continúa estándolo. La RPT es una cuestión que no se resolvió con los gobiernos anteriores y que ahora se quiere abordar con responsabilidad, diálogo y transparencia, siendo claros tanto con los trabajadores como con la ciudadanía sobre la realidad económica del Concello”.

En este sentido, la alcaldesa indica que “este gobierno está negociando con los sindicatos, a los que se les notificó el pasado lunes, para que presenten en un plazo de 10 días todas las modificaciones y detalles necesarios para poder abordar dicha RPT y seguir avanzando en las negociaciones, algo de vital importancia para el devenir de nuestro

concello”.

En la misma línea, López añadió que el compromiso del gobierno municipal es “seguir trabajando para encontrar soluciones equilibradas que atiendan tanto a los empleados municipales como a los vecinos y vecinas de Cariño”, y subrayó que, aun siendo un gobierno en minoría, se está trabajando para que, de una vez por todas, la RPT pueda ser refrendada y ejecutada tras tantos años de inacción.