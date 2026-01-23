Ni el frío y la lluvia impidieron la celebración, con gran brillantez, de la Jura de Bandera en la Esengra, en Ferrol

Ni el intenso frío ni la lluvia impidieron que en la mañana de este viernes, día 23 de enero, se pudiera celebrar el acto de jura o promesa de fidelidad a la Bandera refrendando su compromiso con la defensa de España, por parte de 371 aspirantes a marineros que cursan la fase de Formación Militar General en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) y en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”. El acto tuvo lugar en el patio cubierto del edificio “Amanuenses” de la ESENGRA y fue presidido Almirante Jefe de Personal de la Armada (ALPER), Alfonso Delgado Moreno, al que acompañaba el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra.

Desde primeras horas de la mañana fueron llegando a la Estación Naval un numeroso grupo de familiares de los nuevos marineros, más de un millar, muchos de ellos se ubicaron en los laterales de la zona de la jura y el resto fueron acomodados en el salón de actos y pudieron seguir el acto a través de circuito cerrado de televisión.

Entre los asistentes se encontraban diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz; la vicerrectora del Campus Industrial de la UDC, Ana Ares Pernas; la Comisaria Jefe de la Policía de Ferrol-Narón Cristina Ochoa Nalda; el comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, Jorge Manuel Rubal Pena; y presidentes de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel; y del Racing de Ferrol, Manuel Ángel Ansede Sánchez; y el gerente de Exponav, Rafael Suárez Pérez.

La representación militar estaba formada, entre otros, por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar; el general; el Jefe de la XV zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; el Comandante general de la Fuerza de Protecciòn de la Armada, general de Infantería de Infantería de Marina Manuel García Ortíz; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago de Compostela; coronel del ET Juan Carlos Andrés Domínguez; el Jefe de la Oficina de Apoyo de Jefatura, capitán de navío Manuel Aguirre González; el comandante del BAC «Patiño«, capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría; el comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer), CF José M. de Mata Hervás Asimismo asistieron mandos de dependencias de la Armada, profesorado de las Escuelas, y otras representaciones del Ejército de Tierra; del Aire y del Espacio; y de la Guardia Civil y Policía Autonómica. Asimismo asistieron al acto el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz y el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos.

En el lugar de la Jura estaba formado un batallón al mando del teniente de la capitán de corbeta Alba María Pérez Rodríguez, jefe de instrucción de la Esengra. Lo componían una escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, dirigida por el comandante Luis García Cortizas, y compañías formadas por los nuevos marineros.

A las once y cuarto se incorporaron al batallón las Banderas Nacionales de la «Escaño» y de la ESENGRA a las que se les rindieron los honores de ordenanza.

A las 11.30 horas, con puntualidad castrense, llegó al edificio “Amanuenses” de la Escuela el Almirante de Personal de la Armada Alfonso Delgado Moreno que fue recibido por el Almirante Director de Enseñanza Naval, el contralmirante Ramón Fernández Borra y por los comandantes directores de las dos Escuelas, capitanes de navío, José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa .

Ya en el patio cubierto del edificio “Amanuenses» se le rindieron los honores de ordenanza al almirante , interpretando la Unidad de Música la “marcha de Infantes”, y seguidamente pasó seguidamente revista a la Fuerza.

JURA DE BANDERA

Eran las doce menos veinte de la mañana, los asistentes cantaron la Salve Marinera y se procedió a la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas.

Seguidamente el comandante-director de la ESENGRA pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos.

El capellán castrense de la Escuela, Jorge Amado, rogó a Dios «que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido».

Los 371 marineros (109 mujeres y 262 hombres) desfilaron, uno por uno ante las dos Banderas besándolas como señal de respeto.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Bandera y el sable que portaba el Comandante de la Escuela mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba la pieza musical «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma).

Un momento de patriotismo, a destacar, fue el de la Jura de 19 civiles. Un sencillo y desinteresado gesto de besar la Bandera con el que han reafirmaron su compromiso con la Patria.

Gesto que encierra un significado de enorme valor: el amor a nuestra Bandera y a lo que representa, que no es otra cosa que España en su conjunto, sus gentes, sus lenguas, sus regiones, su cultura, su historia, su presente y, por supuesto, su futuro.

EMOTIVAS PALABRAS DEL COMANDANTE –DIRECTOR DE LA ESENGRA

Seguidamente el comandante-director de la Escuela de Especialidades ESENGRA, el capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo se dirigió a todos los presentes, con emotivas palabras.

Comenzó en primer lugar dirigiéndose a los nuevos marinos…» hace sólo unos meses os incorporasteis tanto a esta Escuela como a la Escuela Antonio de Escaño con la ilusión de convertiros en Marineros de la Armada. Hoy es un

día importante en vuestras vidas, esta mañana os habéis comprometido con la Patria y con todos los españoles al

prestar juramento ante nuestra Bandera.

Con estas palabras quiero manifestaros en mi nombre y en el resto de componentes de la Armada, mi más sincera y

afectuosa felicitación por el trascendental compromiso que, libre y voluntariamente, acabáis de contraer.

Compromiso de entrega generosa y vinculación a la Patria

Vuestro juramento o promesa es un compromiso individual de entrega generosa que os vincula, de por vida, a la

defensa de la soberanía e independencia de España, de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional.

Un compromiso que os obligaría, si llegara el caso, al sacrificio supremo, pero tiene su expresión cotidiana, no

menos trascendente, en un quehacer diario salpicado de esfuerzos y renuncias personales.

El beso a la Bandera, con el que acabáis de rubricar el juramento, simboliza vuestra vinculación a la Patria,

patrimonio y empresa común de los españoles de todos los tiempos, herencia espiritual y material que heredamos de quienes nos precedieron.

España, con vuestros familiares y amigos como testigos, ha aceptado vuestro compromiso cuando habéis desfilado bajo nuestra Bandera. La fidelidad al juramento requerirá de vosotros la práctica diaria de las virtudes militares, base de vuestra formación en estas Escuelas y que os han de acompañar toda la vida: Honor, valor, disciplina y lealtad como valores que se reflejan día a día con la abnegación, la lealtad, el espíritu de equipo, el sacrificio, la generosidad en el esfuerzo así como el compañerismo y la humildad, representan a esta religión de hombres honrados que es la Armada y que constituye ya parte de la esencia que permanecerá y acompañará lo largo de toda vuestra vida.

Evitad que estos conceptos resuenen en vosotros como palabras vacías. Dadles contenido cada día, en todas

vuestras actividades, empezando aquí en vuestras escuelas con el estudio diario.

La Armada os acoge con orgullo. La mar es una escuela permanente

Hoy, completado un exigente periodo de instrucción inicial la Armada os acoge con orgullo en su seno, os felicito de nuevo sinceramente por ello, ¡Enhorabuena!. Espero que todos encontréis la oportunidad de desarrollaros personal y profesionalmente dentro de la Armada.

Almirante, le garantizo que los marineros que hoy tiene delante, conocen las tradiciones, costumbres y han

interiorizado los valores que caracterizan a la Armada y estarán, al finalizar la fase específica que comienzan hoy,

preparados para cumplir con los cometidos propios de marinero allá donde España los necesite.

Y vosotros marineros ya de la Armada, tened presente desde hoy que la Flota, nuestra razón de ser, y todas las

unidades de la Armada, necesitan a los mejores profesionales en los tiempos convulsos que acontecen. Os pido que perseveréis en vuestra preparación técnica, personal y física para estar a la misma altura que las dotaciones a las que pronto os incorporaréis. Os adelanto que en la Armada nunca se deja de aprender, la mar es una escuela permanente.

Felicitación al personal civil que juró Bandera

No me gustaría dejar pasar la ocasión sin reconocer y felicitar con orgullo al personal civil que hoy ha jurado Bandera, sois un ejemplo de compromiso y amor a España, recordándonos que defender a España no solo corresponde a quienes visten uniforme, sino a todos los españoles.

Para terminar, ruego a la Virgen del Carmen que guíe a los nuevos marineros y los proteja como hijos suyos ante las

tempestades, de toda índole, que deberán afrontar; les dé la fortaleza y el valor necesarios para encarar con decisión

todas las adversidades.

Y ahora pido a todos que, con la cabeza alta y con el corazón lleno de orgullo, se unan a mí en las voces que dan

testimonio de nuestro amor a España y de nuestra lealtad a Su Majestad el Rey: Gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva el Rey!»

Se repitieron aplausos con los que los asistentes premiaron los momentos más trascendentales de la jura.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

El Almirante Alfonso Delgado Moreno y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Seguidamente se cantó el himno de la Armada y se procedió a la retirada de las dos Banderas Nacionales, a las que se le rindieron honores, dándose por finalizado el acto.

LOS NUEVOS MARINEROS

Los aspirantes a marinero, 109 mujeres y 262 hombres, pertenecen al segundo ciclo de 2025 y se incorporaron a sus respectivas Escuelas el pasado 3 de noviembre.

Tras la jura o promesa ante la Bandera iniciarán la fase de formación específica en las especialidades de ‘Aprovisionamiento’, ‘Maniobra y navegación’, ‘Operaciones y sistemas’ y ‘Energía y propulsión’.

Asimismo, alternarán esta formación con módulos de Formación Profesional correspondientes a un título de Grado Medio. Esta formación finalizará el próximo 24 de julio de 2026, momento en el que pasarán destinados a los buques y unidades de la Armada.