Neda organiza el “Tardeo Remember solidario” para apoyar el trabajo de la AECC

Este próximo lunes 26 comienza la venta de entradas para el evento, con música de los años 80, 90 y 2000 en la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Neda organiza el 14 de febrero, en plenas celebraciones del carnaval en la villa, el “Tardeo Remember solidario”.

Se trata de una iniciativa benéfica, con la música de los años ochenta, noventa y 2000 como protagonista, destinada a recaudar fondos para apoyar la labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer de Ferrol (AECC).

El Día de los enamorados, quien se acerque al pabellón municipal Ale de Paz tendrá la oportunidad de viajar en el tiempo.

Y todo, gracias a temazos que fueron éxitos décadas atrás y causaron furor en su tiempo en las discotecas.

La sesión, que arrancará a las 17:30 horas, contará nada menos que con la colaboración desinteresada de cinco dj’s, que pondrán toda la carne en el asador para hacer disfrutar de una tarde inolvidable, bajo el lema “Muchos ritmos, una sola lucha”.

Así, Josy Da Graver, Cobelo, DJ Chavetas, Iván Estévez y Celso DJ serán los encargados de hacer bailar, vibrar y revivir los 80, los 90 y los 2000 a cuantas personas se acerquen que, por cierto, podrán acudir disfrazadas.

Las entradas- donativo para el “Tardeo Remember solidario” tendrán un coste de 5 euros (los menores de 12 años podrán entrar gratis) y deberán comprarse, de lunes a viernes, en horario matinal, en la Casa del Ayuntamiento (1º piso). Además, se habilitará una fila 0, con el fin de que las personas que no puedan acudir, colaboren.

La actividad servirá para conseguir fondos para impulsar el trabajo de investigación contra el cáncer y los servicios a favor de pacientes oncológicos de Ferrolterra que lleva a cabo AECC. La sesión contará con el apoyo de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Neda.