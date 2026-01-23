Falleció en Madrid, la ferrolana Pamen Fernández del Campo Carreño, Tte. coronel interventor de Defensa

Compartir Facebook

A los 64 años de edad ha fallecido en Madrid la ferrolana Pamen Fernández del Campo Carreño, Teniente Coronel del Cuerpo de interventores de Defensa. Viuda del capitán de fragata Jaime Gómez-Pablos Quiroga.

Pamen era hija del recordado Coronel médico de la Armada Celedonio Fernández del Campo Herrero y de Carmen Carreño Pérez.

Siempre ha estado muy pendiente de sus hijas debido a que se quedó viuda muy joven. Para su familia, ella fue el puerto seguro. Su entrega no conoció límites ni horarios; fue el nexo que mantuvo la unión, la mano que sostuvo en los momentos difíciles y la primera en celebrar los éxitos de cada uno de sus seres queridos. En casa, su presencia lo llenaba todo, convirtiendo lo cotidiano en algo extraordinario gracias a su amor incondicional. Hablar de ella es hablar de una luz que no se apaga, porque su legado está hecho de los materiales más resistentes que existen: la bondad, la entrega y una alegría inquebrantable.

Aunque vivía en Madrid hace unos años adquirió una casa en Ferrol a la que acudía siempre que podía, para poder así mantener un contacto más estrecho con sus seres queridos, especialmente su madre, Carmen.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentidos pésame a sus hijas Carmen y Patricia; a su madre Carmen; a sus hermanos Lucas, Luchi, Pepe, Pablo, Helena, Javier y Luís; hermanos políticos José Luis Torres, Coronel de Infantería de Marina; Nelson Ameyugo, Coronel Intendencia de la Armada; Belén Bardán, Farmacéutica en hospital «Arquitecto Marcide«; Natalia Viu, empresaria; Lorena Reinoso, psicóloga; y Silvia, Economista.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio La Paz, de Tres Cantos, Madrid, y tras una misa a las 17.30 h. de este viernes se procederá al acto de incineración, dentro de la intimidad familiar.