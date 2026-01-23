Ingresa en prisión la joven detenida en Recimil, en Ferrol, por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la joven detenida el pasado martes en el barrio de Recimil, en Ferrol, por su presunta implicación en una red de apoyo al terrorismo yihadista.

Según han confirmado fuentes jurídicas, a la arrestada se le atribuyen los presuntos delitos de financiación del terrorismo, autoadoctrinamiento y enaltecimiento.

La decisión judicial se ha adoptado a instancias de la Fiscalía tras la comparecencia de los detenidos en la sede judicial, en Madrid La investigación, liderada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se saldó con un segundo arrestado en Cartagena (Murcia), ciudad donde la joven reside habitualmente.

A diferencia de la principal investigada, el hombre detenido en la ciudad del sur ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración.

La operación incluyó el registro domiciliario tanto en la localidad ferrolana, el pasado martes, 20 de enero, en un edificio situado en el número 4 de la calle Ortigueira, como en la murciana, donde los agentes recabaron material para la causa.

La investigación apunta a que la joven no solo habría consumido propaganda radical para su propio adoctrinamiento, sino que habría dado un paso más allá en la estructura operativa.

Así, se la investiga por el envío o gestión de fondos destinados a estructuras terroristas, así como la difusión pública de contenidos que justifican las acciones de grupos yihadistas, además de autoadoctrinamiento, un proceso de radicalización a través de la red y consumo de material violento.