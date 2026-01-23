Doble partido en Esteiro para el Valdetires Ferrol este sábado y domingo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Fin de semana muy intenso el que le espera al Valdetires Ferrol este fin de semana en el Pabellón de Esteiro, con dos partidos en poco menos de veinticuatro horas. El primero de ellos el sábado, a las 17:00 horas, recibiendo a El Gaiteiro Rodiles, en la 17ª jornada de la Segunda División, mientras que el domingo recuperarán lo que queda por jugarse del partido aplazado ante San Pablo Eivissa, de la 12ª jornada, a partir de las 12:30 horas.

Este sábado se verán las caras ante un El Gaiteiro Rodiles que llega a esta cita en el 2º puesto de la tabla, con 43 puntos, a dos puntos de las líderes, Estrela Futsal. Un rival que “conocemos perfectamente, siempre es súper intenso jugar conta ellas y bonito a la vez”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, donde esperaba que las cosas salieran “mejor que en la primera vuelta”, siendo este el partido que han preparado un poco más durante la semana.

Tras finalizar este partido, ya tendrán la mente puesta en completar el partido ante San Pablo Eivissa, que a día de hoy tiene 23 puntos, en el 7º puesto de la tabla, dos más que las ferrolanas, en el 8º puesto. Se tienen que disputar los cuatro últimos minutos del primer tiempo y todo el segundo periodo, con una ventaja momentánea de 2-0 a favor de las ferrolanas, en un duelo que se tuviera que suspender el pasado 6 de diciembre debido a la elevada condensación en el Pabellón de Esteiro, provocando resbalones muy peligrosos y caídas de las jugadoras. Debido al escaso tiempo entre un partido y otro “realizaremos un scouting antes de empezar, con el objetivo de intentar mantener y aumentar la renta en el marcador para sacar los tres puntos.”

El objetivo del Valdetires Ferrol en estos dos enfrentamientos será “intentar sacar los seis puntos en juego y tratar de dar una buena imagen” delante de su afición.

Para estos dos partidos, el Valdetires Ferrol ya podrá contar con Giselle Tais sobre la pista, tras recibir el transfer, aunque en el otro lado de la balanza, Paula Alonso será duda hasta última hora, por problemas físicos.