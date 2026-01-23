«Normalidad» en el suministro eléctrico, aunque hubo cortes «puntuales» en A Coruña y Ferrol

La tormenta eléctrica de la pasada madrugada ha provocado incidencias puntuales del suministro eléctrico en la zona de Ferrol y A Coruña, aunque la situación se ha normalizado a lo largo del día.

Así lo han trasladado fuentes de Naturgy consultadas, que agregan que UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha movilizado casi 700 personas, entre brigadas y operadores de red, para trabajar en campo y atender las incidencias eléctricas que pueda causar el temporal de viento y nieve que azota Galicia.

Agregan que decenas de grupos electrógenos y otros activos están movilizados para agilizar la reposición del servicio durante esta alerta, entre ellos un helicóptero, drones y motonieves para atender las contingencias por nieve.

La mayor parte de las incidencias de esta madrugada han sido por la tormenta eléctrica u ocasionadas por la caída de árboles, ramas y cortezas sobre las líneas por el fuerte viento.

UFD está «en contacto permanente» con la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) con el fin de coordinar cualquier intervención que fuera necesaria. La compañía continuará con sus dispositivos desplegados mientras dure la situación meteorológica adversa y hasta reestablecer todos los suministros que se puedan ver afectados.