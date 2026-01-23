Valdoviño celebra una jornada de puertas abiertas en las escuelas unitarias

Las escuelas unitarias integradas en el CRA de Valdoviño celebran el próximo mes de febrero una nueva jornada de puertas abiertas para dar a conocer su día a día, sus instalaciones, y sobre todo, su proyecto educativo.
Esta semana avanzaban las fechas y horarios de las visitas dirigidas a las familias, abiertas pero con confirmación previa para una mejor organización de los encuentros. El calendario es el siguiente:
Escuela de Villarrube: 25 de febrero, a las 16:00 horas (teléfono 623 007 222)
Escuela de Taraza: 25 de febrero, a las 16:30 horas (tel. 623 009 319)
Escuela de Lago: 25 de febrero, a las 18:00 horas (tel. 623 009 243)
Asimismo, las familias cuentan con el teléfono de la dirección del CRA: 623 105 879.