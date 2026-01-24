Más de 100 propuestas para la selección del cartel do Mundo Celta de Ortigueira del 2026

Publicada la lista de obras admitidas y excluídas.

Reunida la Unidad Gestora del Concurso de Carteles para este 2026 del Festival de Ortigueira, y una vez analizado el cumplimiento de los requisitos de las obras presentadas, el Ayuntamiento de Ortigueira publica lista de carteles admitidos y desestimados para su participación en el concurso. El jurado se reunirá en febrero para valorar las obras admitidas y emitir el correspondiente veredicto.

La publicación puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ortigueira.

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira 2026 ha sido presentado en la feria FITUR esta misma semana. Artistas de la talla de Yves Lambert, Lúnasa, Solas y Valtos actuarán en Ortigueira entre el miércoles 8 y el jueves 12 de julio del 2026.

El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, declarado de Interés Turístico Internacional en 2005, es una de las citas culturales más multitudinarias del verano en España y un referente mundial de la música folk y celta. Año tras año, el Festival reafirma su compromiso con la cultura, la diversidad y la convivencia, consolidándose como un espacio abierto donde confluyen músicas, tradiciones y públicos de todo el mundo.