As Pontes acolle o Concerto Madame Bird e Super F

O Auditorio Municipal Cine Alovi en As Pontes será o escenario, o vindeiro 20 de febreiro ás 20:30 horas, dun concerto que reunirá dúas propostas musicais de gran personalidade: Madame Bird e a banda pontesa Super F.
Madame Bird é o proxecto liderado por Carla de Figueredo, unha das voces máis destacadas da escena soul e música negra galega. Tras dous anos de xira por distintas salas interpretando versións de rocksteady e northern soul, a artista inicia unha nova etapa coa gravación de Old Souls, un disco de marcado carácter souleiro que consolida unha proposta artística sólida e persoal. A súa voz poderosa e chea de matices remite a referentes clásicos como a primeira Aretha Franklin ou Etta James.
Os temas de Madame Bird combinan influencias que van desde o northern soul máis tradicional ata o R&B máis enérxico, pasando polo jazz crooner dos anos cincuenta e as baladas da Chess Records dos anos sesenta. En directo, Carla de Figueredo preséntase acompañada por José Triay (guitarra), Toño Martín (baixo), Diego Rois (teclas e coros) e Alberto Camba (batería), ofrecendo unha actuación intensa e coidada.
Xunto a ela estará Super F, banda das Pontes cunha ampla traxectoria dentro do rock galego e estatal, que regresa ao Auditorio Municipal dous anos despois da exitosa presentación do seu EP Puñales.
Formados en 2010, debutaron discograficamente en 2011 con Sin Aliento, un traballo de rock directo e pegadizo con letras en castelán e influencias blues e pop. En 2013 publicaron Canciones incendiarias, un EP máis cru e gravado en directo, no que buscaron reflectir a enerxía dos seus concertos.
Tras unha pausa iniciada en 2015, durante a que percorreron escenarios de todo o Estado co seu tributo a Jimi Hendrix (On Fire) e realizaron diversas colaboracións, Super F retomaron o proxecto en 2024 cun son máis sólido e rockeiro ca nunca. Na actualidade preséntanse como power trío, cun repertorio que combina temas novos e antigos ben rodados, cheos de riffs musculosos e estribillos potentes e pegadizos.
Dúas propostas con identidade propia, que conflúen nun concerto pensado para ofrecer unha experiencia musical intensa e de calidade, no que Madame Bird e Super F prometen non deixar indiferente ao público.
As entradas para o concerto teñen un prezo de 5 euros e xa están dispoñibles na plataforma https://aspontes.sacatuentrada.es/