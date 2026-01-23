Caída de árboles, desprendimientos y cortes de suministro eléctrico en Ferrolterra

El fuerte temporal de viento ha puesto en jaque a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante la pasada noche y las primeras horas de este viernes. Las intensas rachas, que han alcanzado más de 150 km/h en Punta Candieira (Cedeira), han movilizado de forma masiva a los equipos de emergencia para atender decenas de incidentes relacionados con la caída de árboles, desprendimientos de techos y cortes de suministro eléctrico.

La actividad ha sido incesante para los Bomberos de Ferrol y del SPEIS de Narón, así como para los GES de Mugardos y Ortigueira y los Bomberos do Eume. Los efectivos han tenido que emplearse a fondo ante la peligrosidad de los elementos desprendidos de fachadas y tejados, que en varios puntos han afectado a la seguridad vial y al tendido eléctrico, dejando a varios municipios sin luz durante la madrugada, una situación que todavía persiste en algunas localidades.

En el caso específico de Ferrol, el servicio municipal de bomberos ha registrado una intensa actividad, con ocho salidas iniciales para el corte y retirada de árboles, carteles y postes tanto en el centro urbano como en la zona rural.

A lo largo de este viernes, las intervenciones han continuado desde primera hora. Así se han retirado árboles y ramas en Aneiros, la Rúa Valenta, la carretera de San Pedro de Leixa y la calle Cangrexeiras, donde un árbol se desplomó sobre un muro. Especialmente relevante fue la actuación en la Rúa Pérez Parallé, donde un ejemplar cayó sobre un vehículo.

En cuanto a los elementos estructurales, los efectivos también han tenido que intervenir por el desprendimiento de tejas en la calle Betanzos y un canalón suelto en la calle Alonso López.

Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, el Ayuntamiento de Ferrol ha tomado medidas preventivas severas. Los parques públicos permanecen cerrados y se han suspendido todas las actividades al aire libre programadas para la jornada de este viernes. Desde los servicios de emergencia y el consistorio se hace un llamamiento a la prudencia, recomendando a la ciudadanía evitar salidas innecesarias y extremar las precauciones ante el riesgo de nuevos desprendimientos en la vía pública.