En Valdoviño poderase expedir ou renovar o DNI e pasaporte sen moverse do concello

Unha unidade móbil da Policía Nacional trasladarase no mes de marzo, e o Concello abre o luns prazo para solicitar cita previa.
Os veciños e veciñas de Valdoviño poderán expedir ou renovar o seu DNI ou pasaporte sen moverse da localidade. O alcalde, Alberto González, informou de que unha unidade móbil da Policía Nacional visitará o municipio a petición do Concello o próximo mes de marzo para facilitar estas xestións á cidadanía.
Así, a partir deste luns 26 de xaneiro, as persoas interesadas poderán solicitar cita previa para acceder ao servizo, chamando ao departamento municipal de Servizos Sociais no 981 48 70 41 extensión 5.
O vehículo integral de documentación da Policía Nacional acudirá a Valdoviño o 16 de marzo, e permanecerá diante da casa consistorial de 9:00 a 13:00 horas. Confirmada a cita, dende o Concello recoméndase acceder á web da Policía Nacional ou do Ministerio do Interior para informarse sobre a documentación que é preciso achegar para realizar o trámite, e sinálase que, neste caso, o pago pola renovación ou expedición de DNI e pasaporte deberá realizarse en efectivo.