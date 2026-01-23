Ortigueira repartirá 3.700 euros en premios en su Concurso de Disfraces de Entroido

Compartir Facebook

El Concello de Ortigueira convoca el Concurso de Disfraces de Entroido 2026, que se celebrará el lunes 16 de febrero, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, dinamizar la vida cultural del municipio y poner en valor las tradiciones propias del Entroido.

La principal novedad de esta edición es el incremento del importe total destinado a premios, que pasa de los 3.400 euros del año 2025 a un total de 3.700 euros en 2026. Otra de las mejoras destacadas afecta a la categoría destinada a asociaciones y centros educativos del municipio. Mientras que en ediciones anteriores existía un único premio, en esta convocatoria se establecen tres premios diferenciados, lo que supone un reconocimiento más amplio al trabajo colectivo de estas entidades.

Asimismo, se introduce un cambio relevante en el régimen de participación de las asociaciones y centros educativos. Hasta ahora, la inscripción en esta categoría impedía concurrir a la categoría general de grupos. En 2026, estas entidades podrán participar en ambas modalidades, corrigiendo una situación que resultaba limitativa, si bien los premios no serán acumulativos, de modo que cada grupo o entidad solo podrá resultar beneficiario de un único premio.

El concurso contempla distintas categorías de participación con el fin de adaptarse a la diversidad de formatos y edades. Podrán inscribirse disfraces individuales, en pareja o trío; grupos de entre cuatro y diez personas; grupos de once o más integrantes y, de manera específica, asociaciones y centros educativos del municipio de Ortigueira.

En cuanto a los premios, se establecen tres galardones por cada categoría. En la modalidad individual, pareja o trío se otorgarán premios de 200, 100 y 50 euros. Los grupos de cuatro a diez integrantes optarán a premios de 500, 250 y 150 euros, mientras que los grupos de once o más personas podrán recibir 800, 400 o 200 euros. En la categoría de asociaciones y centros educativos del municipio, los premios ascienden a 600, 300 y 150 euros respectivamente.

El desfile del concurso tendrá lugar el lunes 16 de febrero, con salida a las 21:00 horas desde la Biblioteca Municipal Fernández Latorre y final en la Praza de Isabel II. La inscripción podrá realizarse desde el día siguiente a la publicación oficial de las bases y permanecerá abierta hasta el propio día del desfile.