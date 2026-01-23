La borrasca ‘Ingrid’ deja en Galicia nieve, vientos de más de 160 km/h en Cedeira y más de 700 rayos

Ingrid’ deja más de 130 incidencias en Galicia: caídas de árboles, accidentes y vuelos suspendidos.

La borrasca ‘Ingrid’ ha dejado un reguero de incidencias en las últimas horas en Galicia, desde caídas de árboles que han dificultado la circulación, a salidas de vía de vehículos a causa de la nieve, y varios vuelos suspendidos.

En concreto, el 112 Galicia ha registrado un total de 136 incidencias por los efectos de la meteorología adversa desde medianoche vinculados con los efectos de los episodios meteorológicos adversos. La mayoría de los casos (76) están relacionados con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidos de restos de accidentes y otros objetos (26), y también contenedores desplazados por el viento.

A continuación se sitúan las actuaciones de los servicios de emergencias en materia de prevención de riesgos (apuntalamiento de muros, limpieza de cunetas o actuaciones en fachadas, entre otras).

Las incidencias por nieve se redujeron a 4 casos, al igual que la presencia de placas de hielo en la carretera, aunque en los últimos momentos comienzan a aparecer más avisos. La mayoría de las comunicaciones recibidas en este ámbito se limitan a informar de la presencia de nieve o hielo en carreteras de distintos municipios.

En cuanto a las provincias, el mayor número de incidencias se registró en Pontevedra (69), seguida de A Coruña (54), Lugo (8) y Ourense (5).

Por otra parte, el 112 Galicia recoge que los municipios más afectados hasta el momento han sido Vigo (13), Pontevedra (10) y Vilagarcía de Arousa (4), en la provincia de Pontevedra. En A Coruña, destacan Narón (5), A Coruña (4) y Boiro (3). En Ourense, Ribadavia (3) y Boborás (1), mientras que en Lugo el municipio más afectado es Castro de Rei, con 2 incidencias.

TEJADO CAÍDO DE UN ALMACÉN

Entre las incidencias que destaca el 112, un particular informó de que el tejado de un almacén había caído sobre una vivienda, sin provocar daños personales, en Vigo. El aviso fue recibido por el servicio de emergencias a las 6.14 horas.

Además, se recibieron numerosos avisos desde carreteras principales y secundarias de toda la comunidad por la presencia de árboles sobre la calzada. Entre ellos, alertas desde la AP-9 (Cerdedo-Cotobade y Campañó) o la A-52 (A Cañiza). También se registraron avisos en la PO-250, LU-653, PO-241, N-556, N-651 y N-541. Por otra parte, hubo avisos por hielo y granizo en la AG-55, así como una salida de vía en Cabana de Bergantiños por este mismo motivo, sin heridos.

Durante la noche se registraron incidencias relacionadas con la nieve o el hielo en distintos puntos de Galicia, concretamente en los municipios de Coristanco, Silleda, Laza, A Pastoriza y Abegondo. La mayoría de las comunicaciones informaban de la presencia de nieve o hielo en las carreteras de estos municipios, con el objetivo de activar medidas preventivas y reducir riesgos.

A las 3.50 horas, en la N-634, en el punto kilométrico aproximado 678, a su paso por Cabrui, en Mesía, un particular llamó al 112 Galicia indicando que había sufrido una salida de vía debido a la nieve. Explicó que el coche se encontraba en la cuneta y que no había personas heridas.

A la 1.00 de la madrugada, otro particular contactó con el 112 Galicia para informar de que un árbol había caído sobre su vehículo en Viña Grande, en Vilanova de Arousa, sin daños personales.

En Salceda de Caselas, a las 7.20 horas, un turismo colisionó contra un árbol caído en la calzada. De igual modo, en Frades, a las 07.10 horas, otro vehículo impactó contra un poste que se encontraba en la vía. En ninguno de estos dos casos se registraron daños personales.

Asimismo, a las 7.20 horas, en la carretera EP-0507, a su paso por el municipio de Portas (Pontevedra), un coche chocó contra un árbol caído en la calzada. Según informó Protección Civil, la persona conductora resultó herida.