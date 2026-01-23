Mugardos presenta una completa programación de Carnaval

Compartir Facebook

El Concello de Mugardos, a través de la concejalía de Cultura, Educación y Deportes, ha presentado las actividades previstas con motivo del Carnaval 2026, dirigidas especialmente al público juvenil y familiar.

La programación arranca el viernes 13 de febrero con una Exhibición de Rap improvisado en gallego, para a juventud de 12 años en adelante, que se celebrará en el Casino Mugardés.

Esta actividad busca ofrecer una propuesta cultural atractiva y participativa para la juventud, fomentando la creatividad y la expresión artística. Tendrá lugar a las 19:00 horas, y está abierta a todo el público.

Las actividades continúan el lunes 16 de febrero, fecha en la que se organizará una Merienda de Carnaval para los vecinos de más de 60 años de edad.

Será una tarde de reunión en la que se sorteará una cesta con productos típicos del carnaval entre las personas que acudan disfrazadas. La cita es a las 18:00 horas en el Local Social de Mayores.

Las personas interesadas pueden inscribirse del día 2 al 10 de febrero en el 2º piso del Concello (de 10:00 a 13:00 horas, en el departamento de Servicios Sociales) o en el teléfono 606 168 140.

Por último, el martes 17 de febrero a las 17:00 horas habrá unha reunión de la Comparsa Manda Charanga, que realizará un desfile por las calles del municipio hasta el Casino Mugardés (si las condiciones meteorológicas lo permiten), donde a las 18:00 horas se celebrará una fiesta infantil con la animación de la discoteca móvil Nova Onda, el sorteo de cestas con productos típicos del carnaval entre las personas adultas disfrazadas y el reparto de orejas, postre típico del carnaval.

La concejala de Cultura, Educación y Deportes, Begoña Gómez, destacó que “el objectivo es ofrecer un carnaval variado y pensado para todos los públicos, con especial atención a la juventud y a las familias, recuperando el ambiente festivo y la participación vecinal”.